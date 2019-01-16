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      Какими привычными продуктами заменить суперфуды: ответ диетолога

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      Вместо семян чиа употребляйте семена льна
      Вместо семян чиа употребляйте семена льна / charliefoundation.org

      Семена чиа, ягоды годжи, киноа, шпинат – об этих суперфудах большинство людей уже слышали. Однако цены на них значительно выше, чем на привычные продукты.

      Диетолог Михаил Гаврилов рассказал, чем можно их заменить.

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      Вместо киноа употребляйте гречку

      Сторонники безглютеновой диеты обожают киноа, хотя есть более привычный вариант – гречка. У нее низкий гликемический индекс и она отлично подходит для основных блюд. А ее семена – источник энзимов и протеинов.

      Замість кіноа вживайте гречку
      Вместо киноа употребляйте гречку

      На замену шпината – щавель

      Для тех, кому шпинат по каким-то причинам не доступен, есть альтернатива с огорода – щавель. А высокое содержание клетчатки, витаминов B и K, марганца и лютеина делает его достойным конкурентом шпината.

      Вместо ягод годжи – шиповник

      Ягоды годжи действительно обладают чудодейственными свойствами сжигать лишние калории. Однако на самом деле, в них нет веществ, обладающих этим эффектом. Зато они богаты витаминами А, С, Е, группы B и антиоксидантами. Ими и богат шиповник.

      Замените семена чиа на семена льна

      Семена чиа действительно богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а вот усваиваются они не очень. Совсем другое дело семена льна.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Пошла вторая волна популярности заморских суперфудов таких, как семена чиа, ягоды асаи, киноа. Эти продукты действительно полезны, но цены на них намного выше местных продуктов. Стоит ли переплачивать‍♀ Ставьте я расскажу, чем заменить экзотические популярные суперфуды и не разориться. ⠀ Киноа VS гречка. Приверженцы безглютеновой диеты боготворят киноа, хотя есть более привычный вариант - гречка. У нее низкий гликемический индекс и она отлично подходит для основных блюд. А ее семена — кладезь энзимов и протеинов. ⠀ Ягоды годжи VS шиповник. Ягодам годжи приписали чудодейственное свойство сжигать лишние калории. Но на самом деле, в них нет веществ, обладающих этим эффектом. Зато они богаты витаминами А, С, Е, группы В и антиоксидантами. Но ими же богат и шиповник. ⠀ Семена чиа VS льна. Семена чиа действительно богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а вот усваиваются они не очень. Иное дело семена льна. ⠀ Шпинат VS щавель. Я очень люблю шпинат. Но для тех, кому этот продукт по какой-то причине не доступен, есть альтернатива с огорода - щавель. А высокое содержание клетчатки, витаминов B и К, марганца и лютеина делает его достойным конкурентом шпината ⠀ Давайте дополним копилку русских суперфудов: пишите свои варианты в комментарияхКакие из отечественных полезных продуктов (ягоды, семена, овощи – все, что угодно) вы покупаете или выращиваете ⠀ #ДокторГаврилов #DoctorGavrilov

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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