Какими привычными продуктами заменить суперфуды: ответ диетолога

Семена чиа, ягоды годжи, киноа, шпинат – об этих суперфудах большинство людей уже слышали. Однако цены на них значительно выше, чем на привычные продукты.

Диетолог Михаил Гаврилов рассказал, чем можно их заменить.

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Вместо киноа употребляйте гречку

Сторонники безглютеновой диеты обожают киноа, хотя есть более привычный вариант – гречка. У нее низкий гликемический индекс и она отлично подходит для основных блюд. А ее семена – источник энзимов и протеинов.



Вместо киноа употребляйте гречку

На замену шпината – щавель

Для тех, кому шпинат по каким-то причинам не доступен, есть альтернатива с огорода – щавель. А высокое содержание клетчатки, витаминов B и K, марганца и лютеина делает его достойным конкурентом шпината.

Вместо ягод годжи – шиповник

Ягоды годжи действительно обладают чудодейственными свойствами сжигать лишние калории. Однако на самом деле, в них нет веществ, обладающих этим эффектом. Зато они богаты витаминами А, С, Е, группы B и антиоксидантами. Ими и богат шиповник.

Замените семена чиа на семена льна

Семена чиа действительно богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а вот усваиваются они не очень. Совсем другое дело семена льна.

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