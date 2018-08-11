Какими видами спорта можно заниматься при варикозе

Хирург назвала пять видов спорта, которыми можно заниматься даже при варикозном расширении вен.

Как напомнила хирург Анастасия Акулова в комментарии Оbozrevatel, при варикозе многие виды физических нагрузок противопоказаны.

Но есть такие, которые облегчают течение заболевания. В частности, специалисты рекомендуют для профилактики варикоза заниматься плаванием и аквааэробикой.

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Благодаря воде нагрузка на ноги гораздо ниже, также происходит постоянный массаж кожи водным потоком, что повышает ее упругость и эластичность.

Так, для людей с варикозом можно бегать, но только трусцой и легкие занятия на беговой дорожке. При них максимально активно сокращаются икроножные мышцы.

Также разрешена скандинавская ходьба (с использованием специальных палок). Особенно полезно ходить по неровной местности – благодаря поднятию и спусканию работают разные группы мышц голени.

Лыжи тоже можно, но выбирайте соответствующую скорость и не переусердствуйте.

Йога и другие статические нагрузки можно выполнять, кроме тех, во время которых происходит сжатие сосудов. Даже простейшая "Березка" или "Плуг" отлично улучшают отток венозной крови из нижних конечностей.

Что такое варикоз?Это заболевание, которое проявляется неравномерным расширением вен, увеличением их длины, изменением их формы — сужение венозной стенки и образование в ней патологических узлов.

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