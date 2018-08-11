12:41
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 16°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, 10 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, 10 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какими видами спорта можно заниматься при варикозе

41 Читати новину українською
Какими видами спорта можно заниматься при варикозе
Какими видами спорта можно заниматься при варикозе / unsplash.com

Хирург назвала пять видов спорта, которыми можно заниматься даже при варикозном расширении вен.

Как напомнила хирург Анастасия Акулова в комментарии Оbozrevatel, при варикозе многие виды физических нагрузок противопоказаны.

Но есть такие, которые облегчают течение заболевания. В частности, специалисты рекомендуют для профилактики варикоза заниматься плаванием и аквааэробикой.

Читайте также: Почему болит шея: симптомы корешкового синдрома

Благодаря воде нагрузка на ноги гораздо ниже, также происходит постоянный массаж кожи водным потоком, что повышает ее упругость и эластичность.

via GIPHY

Так, для людей с варикозом можно бегать, но только трусцой и легкие занятия на беговой дорожке. При них максимально активно сокращаются икроножные мышцы.

Также разрешена скандинавская ходьба (с использованием специальных палок). Особенно полезно ходить по неровной местности – благодаря поднятию и спусканию работают разные группы мышц голени.

Лыжи тоже можно, но выбирайте соответствующую скорость и не переусердствуйте.

Йога и другие статические нагрузки можно выполнять, кроме тех, во время которых происходит сжатие сосудов. Даже простейшая "Березка" или "Плуг" отлично улучшают отток венозной крови из нижних конечностей.

via GIPHY

Что такое варикоз?Это заболевание, которое проявляется неравномерным расширением вен, увеличением их длины, изменением их формы — сужение венозной стенки и образование в ней патологических узлов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Советы Здоровье Здоровая жизнь Лечение Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
сегодня, 12:05 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
Ілля Кенігштейн
Путешествия по Украине: самые живописные места Одесской области, которые запомнятся на всю жизнь
сегодня, 10:00 Путешествия по Украине: самые живописные места Одесской области, которые запомнятся на всю жизнь
Юлія Михайлова
Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов
сегодня, 08:41 Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов
Ольга Черненко
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
10 августа, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
10 августа, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук