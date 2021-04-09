Состоялся суд над служащими Госспецсвязи, которые 6 апреля устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев. Одного приговорили и отправили на гауптвахту, а другой – в СИЗО до следующего слушания. Также стало известно, какие статьи были в материалах дела.

Об этом сообщил руководитель Харьковской специализированной прокуратуры в военной сфере Андрей Глумаков. Он также рассказал о постановлениях суда.

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Подробнее о судьбе нарушителей

Младшему по званию офицеру избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. Ему не дали возможности вносить залог. Сейчас военнослужащего подозревают в нарушении двух статей Уголовного кодекса:

о хулиганстве, по которой максимальное наказание – 4 года тюрьмы;

об угрозе или насилии в отношении правоохранителя, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Что случилось с его руководителем

Мужчину, у которого было высшее звание, также отправили под арест. Но в следственный изолятор.

Суд признал его виновным в совершении административных правонарушений и наложил на офицера взыскание в виде ареста на гауптвахте. Общий срок по решению суда составляет 20 суток,

– добавил Глумаков.

Служащего признали виновным прежде всего в халатном отношении к военной службе при исполнении обязанностей доставки корреспонденции. Также в непринятии мер по пресечению уголовного преступления подчиненного.

И, конечно, не обошли вниманием распитие алкогольных напитков и непринятие мер для отстранения от обязанностей лица в нетрезвом состоянии. В каждом из этих обвинений было предписание "совершенное в условиях особого периода".

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