СИЗО и гауптвахта: приговоры суда в отношении стрельбы в поезде Константиновка – Киев
Состоялся суд над служащими Госспецсвязи, которые 6 апреля устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев. Одного приговорили и отправили на гауптвахту, а другой – в СИЗО до следующего слушания. Также стало известно, какие статьи были в материалах дела.
Источник:Укринформ
Об этом сообщил руководитель Харьковской специализированной прокуратуры в военной сфере Андрей Глумаков. Он также рассказал о постановлениях суда.
К теме Стрельба в поезде Константиновка – Киев: дебоширов уволили из Госспецсвязи
Подробнее о судьбе нарушителей
Младшему по званию офицеру избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. Ему не дали возможности вносить залог. Сейчас военнослужащего подозревают в нарушении двух статей Уголовного кодекса:
- о хулиганстве, по которой максимальное наказание – 4 года тюрьмы;
- об угрозе или насилии в отношении правоохранителя, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Что случилось с его руководителем
Мужчину, у которого было высшее звание, также отправили под арест. Но в следственный изолятор.
Суд признал его виновным в совершении административных правонарушений и наложил на офицера взыскание в виде ареста на гауптвахте. Общий срок по решению суда составляет 20 суток,
– добавил Глумаков.
Служащего признали виновным прежде всего в халатном отношении к военной службе при исполнении обязанностей доставки корреспонденции. Также в непринятии мер по пресечению уголовного преступления подчиненного.
И, конечно, не обошли вниманием распитие алкогольных напитков и непринятие мер для отстранения от обязанностей лица в нетрезвом состоянии. В каждом из этих обвинений было предписание "совершенное в условиях особого периода".
Обратите внимание Не военнослужащие ВСУ: кто стрелял в поезде Константиновка – Киев
Что известно о стрельбе в поезде
- Это произошло в поезде Константиновка – Киев приблизительно в 2 часа ночи.
- Всех пассажиров эвакуировали и на место прибыли правоохранители.
- Мужчины забаррикадировались в купе и угрожали открыть огонь на поражение, если их будут штурмовать.
- Злоумышленников задержали спецназовцы КОРД и направили в отделение полиции.
- Прокуратура объявила подозрение одному из мужчин.
- Это были офицер и курьер Госспецсвязи.
- Они доставляли важные документы из Краматорска.
- Обоих служащих уволили в день инцидента.
Поделиться новостью