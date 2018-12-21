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      Какое бельё безопасно для женщины: советы гинеколога

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      Как правильно выбрать белье
      Как правильно выбрать белье / life-instyle.com

      Красота женского белья не всегда залог здоровья. Рекомендация выбирать белье из натуральных тканей может показаться занудной, но облегающие трусики из полиэстера, могут нанести вред организму.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      Она отметила, что тепло из полиэстеровых трусиков не выводится так как следует, кожа потеет, бактерии и грибки быстро размножаются. Если одевать такое белье в теплое время года, то есть риск частого обострения молочницы, хотя для ее профилактики может быть достаточно сменить свое белье.

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      "Все это не означает, что синтетические трусы никому не подходят! Наш организм способен долгое время компенсировать изменения, на которые мы его толкаем. Если вы постоянно носите полиэстер, не испытывая при этом никакого дискомфорта, тогда вам повезло. Однако, когда у вас время от времени появляется зуд, дискомфорт, раздражение, обостряется молочница, то все же пора отдать предпочтение трусикам из натуральных тканей ".

      Также врач отметила, что трусики нужно менять ежедневно.

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Советы Женское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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