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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какое количество украинцев считают себя здоровыми: неожиданные результаты

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Каждая третья женщина считает себя здоровым, – соцопрос
Каждая третья женщина считает себя здоровым, – соцопрос / ar25.org

В Украине продолжает сохраняться сильная связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния: чем лучше материальный уровень жизни, тем больше тех, кто обладает хорошим здоровьем.

Такой результат следует из данных, которые обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам всеукраинского опроса общественного мнения "Самооценка состояния здоровья населением Украины".

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В исследовании, которое проводилось с 18 по 30 мая, приняли участие более двух тысяч человек.

Социологи утверждают, что каждая третья женщина считает себя здоровой, а среди мужчин – каждый второй. Все потому, что на самооценку состояния здоровья влияет пол – во всех возрастных группах мужчины оценивают свое здоровье несколько лучше, чем женщины.

Треть лиц оценило свое здоровье как хорошее или очень хорошее, почти 40% – как посредственное и 19% считают, что их здоровье плохое или очень плохое.

Почти 70% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет чувствуют себя хорошо. Этот показатель снижается с увеличением возраста. Таким образом, только 8% людей старше 70 лет оценивают свое здоровье как хорошее.

Социологи также отметили, что на состояние здоровья влияет высокий уровень благосостояния. Все потому, что он обеспечивает лучшие возможности для заботы о собственном здоровье, профилактики заболеваний и лечения.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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