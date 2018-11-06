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      Какое масло очень полезно для здоровья мужчин

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      Какое масло очень полезно для здоровья мужчин
      Какое масло очень полезно для здоровья мужчин / maximum.fm

      Диета, обогащенная хлопковым маслом, улучшает уровень холестерина у молодых мужчин, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

      Медики провели амбулаторное исследование среди мужчин от 18 до 45 лет, которые страдают от ожирения, передает МedicalХpress.

      Во время исследования они хотели выяснить влияние диеты с высоким содержанием хлопкового и оливкового масел на липидные профили.

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      Выяснилось, что у участников уровень холестерина и триглицеридов заметно снизился, когда они придерживались диеты из блюд с высоким содержанием хлопкового масла.

      Среднее снижение составило 8% общего холестерина, снижение липопротеинов низкой плотности - на 15% и понижение уровня триглицеридов - на 30%. Хлопковая диета также повысила уровень "хорошего холестерина" на 8%.

      Вывод ученых: жирная кислота, содержащаяся в хлопковом масле, может помочь предотвратить накопление лишних триглицеридов.

      Бавовняна дієта підвищує рівень

      Хлопковая диета повышает уровень "хорошего холестерина"

      Что такое липидный профиль?
      Это набор специфических анализов крови, позволяющий определить отклонения в жировом обмене организма, что имеет большое значение для диагностики атеросклероза (хроническое заболевание, поражающее преимущественно крупные артериальные сосуды).

      Что такое триглицериды?
      Это органические вещества. В живых организмах выполняют прежде всего структурную и энергетическую функции: они являются основным компонентом клеточной мембраны, а в жировых клетках сохраняется энергетический запас организма.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Мужское здоровье Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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