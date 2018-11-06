Какое масло очень полезно для здоровья мужчин

Диета, обогащенная хлопковым маслом, улучшает уровень холестерина у молодых мужчин, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики провели амбулаторное исследование среди мужчин от 18 до 45 лет, которые страдают от ожирения, передает МedicalХpress.

Во время исследования они хотели выяснить влияние диеты с высоким содержанием хлопкового и оливкового масел на липидные профили.

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Выяснилось, что у участников уровень холестерина и триглицеридов заметно снизился, когда они придерживались диеты из блюд с высоким содержанием хлопкового масла.

Среднее снижение составило 8% общего холестерина, снижение липопротеинов низкой плотности - на 15% и понижение уровня триглицеридов - на 30%. Хлопковая диета также повысила уровень "хорошего холестерина" на 8%.

Вывод ученых: жирная кислота, содержащаяся в хлопковом масле, может помочь предотвратить накопление лишних триглицеридов.

Хлопковая диета повышает уровень "хорошего холестерина"

Что такое липидный профиль?

Это набор специфических анализов крови, позволяющий определить отклонения в жировом обмене организма, что имеет большое значение для диагностики атеросклероза (хроническое заболевание, поражающее преимущественно крупные артериальные сосуды).

Что такое триглицериды?

Это органические вещества. В живых организмах выполняют прежде всего структурную и энергетическую функции: они являются основным компонентом клеточной мембраны, а в жировых клетках сохраняется энергетический запас организма.

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