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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какое масло полезнее – кокосовое или льняное: ответ диетолога

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Кокосовое масло
Кокосовое масло / health.harvard.edu

Диетолог Альбина Комиссарова объяснила, какое масло полезнее для здоровья – кокосовое или льняное.

В последнее время стало модным наносить кокосовое масло на волосы, употреблять его в чистом виде и жарить, пишет МедОбоз.

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Однако не все знают, что кокосовое масло на 90% состоит из насыщенных жиров, которые считаются больными. К примеру, в сливочном масле этот показатель достигает 60%.

Не доказано, что употребление кокосового масла убережет человека от сердечно-сосудистых болезней. Есть этот продукт можно в умеренных дозах, но с пометкой "virgin".

Лучше отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, например, оливковое масло. Кокосовое масло превосходно подходит для увлажнения.

via GIPHY

Основная ошибка о льняном масле – то, что оно обогащено омега-3. Это группа полинасыщенных жирных кислот – ЭПК, ДГК, АЛК и др. Из них ЭПК и ДГК - готовые и активные, они содержатся в продуктах животного происхождения. АЛК содержится в продуктах растительного происхождения и является неактивной формой, предшественником ЭПК и ДГК.

Лучшим источником омега-3 есть две порции жирной рыбы в неделю, если вы выбираете добавки, а не льняное масло.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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