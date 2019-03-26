Сколько украинцев верят в честность предстоящих выборов: шокирующий результат

Украинцы никогда не отличались высоким уровнем доверия к власти и до сих пор не собираются менять эту "традицию". Об этом свидетельствуют результаты нового рейтинга американского института исследования общественного мнения Gallup.

Первое – такое место в мире занимает Украина по уровню недоверия граждан власти.

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Да, действия гаранта и правительства вызывают доверие только у 9% украинцев. Относительно честности предстоящих выборов – тоже беда. Лишь 12% граждан верит, что волеизъявление будет честным.



Во времена президентства Януковича, уровень доверия к национальному правительству не превышал 24%. Например среднестатистический уровень доверия к власти в мире 56%, на постсоветском пространстве – 48%.

Данные исследования: Gallup.

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