15:01
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Какое место заняла Украина в рейтинге технологического развития: интересный результат

19 Читати новину українською
Украина в рейтинге развития технологий заняла 38 место
Украина в рейтинге развития технологий заняла 38 место / Фото из открытых источников

В рейтинге Technological Readiness ("Технологическая готовность") Украина заняла 38 место.

Об этом говорится в опубликованных результатах рейтинга.

Читайте также: Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов

Украина стоит рядом с Саудовской Аравией и Южной Африкой. В период с 2018 по 2022 год Украина подвинется на 39 место. Авторами рейтинга являются аналитики компании The Economist Group, сестринской компании журнала The Economist. Показатели 82-х крупнейших экономик мира позволяют исследователям спрогнозировать их дальнейшее развитие.

Целью прогноза является предсказание того, насколько страны приспособлены к быстрому развитию технологий. Рейтинг руководствуется тремя основными показателями: доступ к интернету и мобильной связи, экономическая инфраструктура (электронная коммерция, электронное управление и кибер-безопасность) и уровень инноваций.

Авторы рейтинга ссылаются на данные ООН от 2015 года, по которым Украина входит в топ-10 стран, по уровню электронной коммерции. Как свидетельствуют прогнозы до 2022 года лидерами рейтинга будут Австралия, Сингапур и Швеция. На последних местах окажутся Нигерия, Ливия и Ангола.

По прогнозам The Economist Group, с 2018 по 2022 годы рейтинг будут возглавлять Австралия, Сингапур и Швеция. Последние места занимают Нигерия, Ливия и Ангола.

Теги: Новости Украины Техно рейтинги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук