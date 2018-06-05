Какое место заняла Украина в рейтинге технологического развития: интересный результат

В рейтинге Technological Readiness ("Технологическая готовность") Украина заняла 38 место.

Об этом говорится в опубликованных результатах рейтинга.

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Украина стоит рядом с Саудовской Аравией и Южной Африкой. В период с 2018 по 2022 год Украина подвинется на 39 место. Авторами рейтинга являются аналитики компании The Economist Group, сестринской компании журнала The Economist. Показатели 82-х крупнейших экономик мира позволяют исследователям спрогнозировать их дальнейшее развитие.

Целью прогноза является предсказание того, насколько страны приспособлены к быстрому развитию технологий. Рейтинг руководствуется тремя основными показателями: доступ к интернету и мобильной связи, экономическая инфраструктура (электронная коммерция, электронное управление и кибер-безопасность) и уровень инноваций.

Авторы рейтинга ссылаются на данные ООН от 2015 года, по которым Украина входит в топ-10 стран, по уровню электронной коммерции. Как свидетельствуют прогнозы до 2022 года лидерами рейтинга будут Австралия, Сингапур и Швеция. На последних местах окажутся Нигерия, Ливия и Ангола.

По прогнозам The Economist Group, с 2018 по 2022 годы рейтинг будут возглавлять Австралия, Сингапур и Швеция. Последние места занимают Нигерия, Ливия и Ангола.