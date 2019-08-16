Какое мнение у украинского населения относительно "Роттердам+": объяснение политолога

Об отношении украинцев к "Роттердам+", ожиданиях от нового политического сезона и о деле Юрия Грымчака – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Петр Олещук.

О "Роттердам+" и тарифах

– Все прекрасно понимают, что гражданам нет особого интереса вникать в какие-то там особые хитросплетения этой схемы ("Роттердам+" – 24 канал). Их интересует один вопрос: почему для них растут тарифы, как этому противодействовать, как обеспечить их снижение или по крайней мере стабилизацию на значительный период времени.

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– Я думаю, что многие забывают, что все эти модели, в основном, касались промышленности, а не граждан.

В отношении граждан есть достаточно четкие обязательства, которые взяла на себя Украина в сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями – это рыночные принципы тарифообразования.

– Не может быть разных принципов тарифообразования для различных потребителей, например, промышленность и население. Все должно базироваться на одних принципах.

– Тут все очень хитро и часто соответствующие олигархи пытаются переложить свои собственные проблемы, в том числе использовать народное недовольство тарифами, для того, чтобы решать свои собственные проблемы.

Что такое "Роттердам+"?Говорится о введенной с 2016 года формуле формирования цены на уголь. Ее ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Соответственно, в формуле "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля до и из нидерландских портов.

Об ожиданиях от нового политического сезона

– Я думаю, что это должно занять не больше недели. Разделение комитетов, формирование руководства Верховной Рады, формирование правительства, назначение ключевых лиц на наиболее значимые должности вне правительства.

– Я думаю, что где-то там и генеральный прокурор недалеко и соответственно все другие чиновники.

О деле Юрия Грымчака

– Соответствующие обвинения же выдвинуты не за коррупцию, не за взяточничество, а за мошенничество. Соответственно следователи исходят из того, что Грымчак вводил в заблуждение несчастных датчиков взяток, которые таким образом надеялись решить вопрос.



Юрий Грымчак

– Если они верили, что он может решать эти вопросы, то очевидно, что это должно было на чем-то основываться. И здесь действительно нельзя это все завершить на ком-то одном. Надо или полностью нивелировать все обвинения, или показать, каким образом работал весь этот механизм. Который позволял заместителю министра в одном министерстве влиять на абсолютные другие органы государственной власти в Украине.

– Сам Луценко уже успел отмежеваться (от действий Грымчака – 24 канал). При чем поспешил это сделать максимально быстро. Даже заявил, что ему очень стыдно от этого.

За что задержали Грымчака и что ему грозит?НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов.



Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллион долларов.



Вечером 15 августа Генпрокуратура объявила Грымчаку и его приспешнику подозрение в мошенничестве. Их обвиняют именно в мошенничестве и завладении чужим имуществом в результате обмана. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.