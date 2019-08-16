22:17
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко
      Вєсті.UA
      20:25, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Какое мнение у украинского населения относительно "Роттердам+": объяснение политолога

      Актуальное интервью 18 Читати новину українською

      Об отношении украинцев к "Роттердам+", ожиданиях от нового политического сезона и о деле Юрия Грымчака – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Петр Олещук.

      О "Роттердам+" и тарифах

      – Все прекрасно понимают, что гражданам нет особого интереса вникать в какие-то там особые хитросплетения этой схемы ("Роттердам+" – 24 канал). Их интересует один вопрос: почему для них растут тарифы, как этому противодействовать, как обеспечить их снижение или по крайней мере стабилизацию на значительный период времени.

      Читайте также: Задержание Грымчака: почему сотрудничали НАБУ и СБУ

      – Я думаю, что многие забывают, что все эти модели, в основном, касались промышленности, а не граждан.

      В отношении граждан есть достаточно четкие обязательства, которые взяла на себя Украина в сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями – это рыночные принципы тарифообразования.

      – Не может быть разных принципов тарифообразования для различных потребителей, например, промышленность и население. Все должно базироваться на одних принципах.

      – Тут все очень хитро и часто соответствующие олигархи пытаются переложить свои собственные проблемы, в том числе использовать народное недовольство тарифами, для того, чтобы решать свои собственные проблемы.

      Что такое "Роттердам+"?Говорится о введенной с 2016 года формуле формирования цены на уголь. Ее ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Соответственно, в формуле "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля до и из нидерландских портов.

      Об ожиданиях от нового политического сезона

      – Я думаю, что это должно занять не больше недели. Разделение комитетов, формирование руководства Верховной Рады, формирование правительства, назначение ключевых лиц на наиболее значимые должности вне правительства.

      – Я думаю, что где-то там и генеральный прокурор недалеко и соответственно все другие чиновники.

      О деле Юрия Грымчака

      – Соответствующие обвинения же выдвинуты не за коррупцию, не за взяточничество, а за мошенничество. Соответственно следователи исходят из того, что Грымчак вводил в заблуждение несчастных датчиков взяток, которые таким образом надеялись решить вопрос.

      Юрій Гримчак
      Юрий Грымчак

      – Если они верили, что он может решать эти вопросы, то очевидно, что это должно было на чем-то основываться. И здесь действительно нельзя это все завершить на ком-то одном. Надо или полностью нивелировать все обвинения, или показать, каким образом работал весь этот механизм. Который позволял заместителю министра в одном министерстве влиять на абсолютные другие органы государственной власти в Украине.

      – Сам Луценко уже успел отмежеваться (от действий Грымчака – 24 канал). При чем поспешил это сделать максимально быстро. Даже заявил, что ему очень стыдно от этого.

      За что задержали Грымчака и что ему грозит?НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов.

      Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллион долларов.

      Вечером 15 августа Генпрокуратура объявила Грымчаку и его приспешнику подозрение в мошенничестве. Их обвиняют именно в мошенничестве и завладении чужим имуществом в результате обмана. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      blog_ava
      Трансферы команд УПЛ: онлайн
      сегодня
      4299
      Теги: Новости Украины Роттердам+ Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Тарифы Новости политики Верховная Рада Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 38
      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      сегодня , 19:56 Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      Яніна Ткачук 445
      Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      сегодня , 19:18 Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      Наталя Ромашова 1366
      Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      сегодня , 18:00 Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      Павло Казарін 54
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сегодня , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 1723
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук