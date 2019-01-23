Какое оружие получила Украина за время российской агрессии и как это укрепило нашу армию

Ранее Украина почти не удавалось получить от любой страны НАТО серьезное летальное оружие, исключением стало лишь предоставление США противотанковых комплексов Javelin. Теперь же подписан и контракт на поставку ударных разведывательных беспилотников из Турции. Журналисты 24 канала исследовали, какое оружие получила Украина за время войны на Донбассе и как это помогло украинской армии.

Ударные беспилотники, которые скоро появятся в украинской армии, прекрасно проявили себя в Сирии. Для Украины – это настоящий прорыв в закупке вооружения.

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Аппарат Bayraktar способен летать на расстояние до четырех тысяч километров и поражает цель крылатыми ракетами с лазерным наведением в радиусе 150 километров.

Беспилотники, о которых идет речь, только в 2014 году начали поступать на вооружение армии Турции. То есть это – новейшее турецкjt оружие,

– прокомментировал военный эксперт Михаил Самусь.

Украина же, в свою очередь, будет поставлять в Турцию танковые двигатели, также планируется наладить сотрудничество в авиасфере. Это – первое за почти пять лет российской агрессии реальное сотрудничество Украины с НАТО в военной сфере.



Турецкие беспилотники Bayraktar в Сирии

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что с самого начала однозначной и быстрой готовности со стороны Турции продать Украине новый ударный оперативно-тактический БПАК не было.

Наиболее решающую роль в подписании контракта сыграл качественный уровень отношений на уровне президентов двух стран,

– пояснил он.

Решение о поставке в Украину Javelin также было нелегким и прошло не одно соглашение между Конгрессом, Сенатом и Белым домом. По сути, США для Украины является главным поставщиком оружия. Снайперские винтовки Barrett уже стоят на вооружении украинских сил специальных операций.

Также США оказывает существенную помощь Украине не летальным вооружением: машины Hummer и современные рации Harris, которые также уже стоят на вооружении ВСУ, как и сотни тепловизоров, приборов ночного видения и тому подобное.



Американские рации Harris

Кроме того, Украине помогают страны Балтии и Польша, отдавая нам почти бесплатно старое советское вооружение, которого немало в их составах.

Напомним, 22 января, пророссийские боевики из пулеметов обстреляли украинских чрезвычайников из состава Объединенных сил, которые разминировали территорию вблизи газопровода в районе оккупированной Марьинки.