Какое питание способствует долголетию

По словам ученых, именно низкобелковая диета с большим содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни.

Об этом заявили австралийские ученые Сиднейского университета, говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

Данные их исследований противоречат распространенному утверждению, что ограничение калорийности уменьшает риск преждевременной смерти и возрастных заболеваний.

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Как известно, рацион питания долгожителей японского острова Окинава и стран Средиземноморья состоит из небольшого количества белковых продуктов (около 9%), включая рыбу, сою и другие растения.

А основным источником углеводов в их рационе питания является сладкий картофель батат. Похожую диету ученые протестировали на лабораторных грызунах.

Они употребляли продукты, которые содержат крахмал и белок казеин (есть в сыре и молоке). В течение эксперимента ученые проверили, или такой рацион питания имеет влияние на гиппокамп (структура мозга, которая отвечает за формирование памяти).

Оказалось, что высокоуглеводная диета способствует поддержанию функций этой области центральной нервной системы у молодых и старых животных и уменьшает риск нейродегенеративных заболеваний и способствует продлению жизни.

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