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      Какое питание способствует долголетию

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      Как увеличить продолжительность жизни
      Как увеличить продолжительность жизни / soha.vn

      По словам ученых, именно низкобелковая диета с большим содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни.

      Об этом заявили австралийские ученые Сиднейского университета, говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

      Данные их исследований противоречат распространенному утверждению, что ограничение калорийности уменьшает риск преждевременной смерти и возрастных заболеваний.

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      Как известно, рацион питания долгожителей японского острова Окинава и стран Средиземноморья состоит из небольшого количества белковых продуктов (около 9%), включая рыбу, сою и другие растения.

      via GIPHY

      А основным источником углеводов в их рационе питания является сладкий картофель батат. Похожую диету ученые протестировали на лабораторных грызунах.

      Они употребляли продукты, которые содержат крахмал и белок казеин (есть в сыре и молоке). В течение эксперимента ученые проверили, или такой рацион питания имеет влияние на гиппокамп (структура мозга, которая отвечает за формирование памяти).

      Оказалось, что высокоуглеводная диета способствует поддержанию функций этой области центральной нервной системы у молодых и старых животных и уменьшает риск нейродегенеративных заболеваний и способствует продлению жизни.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Советы Диеты Здоровая жизнь Долголетия
      Источник: 24 Канал
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