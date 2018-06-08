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Какое платье выбрать: стильные варианты от звезд

54 Читати новину українською
Летние платья от звезд
Летние платья от звезд

Этим летом платье должно быть в гардеробе каждой модницы. По словам фешен-экспертов, сейчас в тренде женственность и элегантность: "невесомые" ткани и нежные оттенки.

Летние платья на примере стиля звезд

Читайте также: С чем носить пиджак летом: стильные идеи в фото

Яркая летнее платье в цветы от Пиппы Миддлтон:

Пиппа Миддлтон

Белое мини-платье от Эмили Ратаковски:

Эмили Ратаковски

Пастели везде в этом сезоне и Карли Клосс это в который раз доказывает:

Карли Клосс

Легкое макси-платье от Джиджи Хадид:

Джиджи Хадид

Кайя Гербер выбирает легкое летнее платье в цветы:

Кайя Гербер

Сиенна Миллер сделала свой образ более утонченным благодаря нежному белому платью:

Алекса Чанг делает акцент на смелом принте:

Изящное трикотажное платье – это выбор Рози Хантингтон-Уайтли:

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски Кайя Гербер Стиль и мода
Источник: Who What Wear
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