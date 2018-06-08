Какое платье выбрать: стильные варианты от звезд
Этим летом платье должно быть в гардеробе каждой модницы. По словам фешен-экспертов, сейчас в тренде женственность и элегантность: "невесомые" ткани и нежные оттенки.
Летние платья на примере стиля звезд
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Яркая летнее платье в цветы от Пиппы Миддлтон:
Пиппа Миддлтон
Белое мини-платье от Эмили Ратаковски:
Эмили Ратаковски
Пастели везде в этом сезоне и Карли Клосс это в который раз доказывает:
Карли Клосс
Легкое макси-платье от Джиджи Хадид:
Джиджи Хадид
Кайя Гербер выбирает легкое летнее платье в цветы:
Кайя Гербер
Сиенна Миллер сделала свой образ более утонченным благодаря нежному белому платью:
Алекса Чанг делает акцент на смелом принте:
Изящное трикотажное платье – это выбор Рози Хантингтон-Уайтли:
Источник: Who What Wear
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