Какое расстройство может возникнуть у ребенка из-за диабета матери

Американские ученые обнаружили связь между диабетом матери и повышенным риском появления у ребенка симптомов расстройств аутистического спектра.

Среди факторов риска аутизма – как диабет второго типа, так и диабет первого типа, и диабет беременных, пишет журнал JAMA.

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Также появление аутизма связано с возрастом матери и отца, преждевременными родами, весом при рождении и продолжительностью грудного вскармливания.

Ученые из калифорнийской организации Kaiser Permanente обследовали почти 420 тысяч детей, которые родились в период с 1995 по 2012 годы. В течение 7 лет аутизм обнаружили почти 5 тысяч детей.

Ученые обнаружили, что среди детей, у матерей которых был диагностирован диабет, риск появления симптомов расстройств аутистического спектра был выше. Такой риск возрастал при наличии диабета второго типа, диабета беременных на сроке до 26 недель беременности, а при диабете первого типа был самым высоким.

К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считаются нормой.

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