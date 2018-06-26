12:31
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 12°C
  • среда
    27°C 16°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Какое расстройство может возникнуть у ребенка из-за диабета матери

29 Читати новину українською
Из-за диабета матери у ребенка может появиться аутизм
Из-за диабета матери у ребенка может появиться аутизм / livingandloving.co.za

Американские ученые обнаружили связь между диабетом матери и повышенным риском появления у ребенка симптомов расстройств аутистического спектра.

Среди факторов риска аутизма – как диабет второго типа, так и диабет первого типа, и диабет беременных, пишет журнал JAMA.

Читайте также: Какие продукты нужно есть, чтобы ребенок родился умным

Также появление аутизма связано с возрастом матери и отца, преждевременными родами, весом при рождении и продолжительностью грудного вскармливания.

Ученые из калифорнийской организации Kaiser Permanente обследовали почти 420 тысяч детей, которые родились в период с 1995 по 2012 годы. В течение 7 лет аутизм обнаружили почти 5 тысяч детей.

Ученые обнаружили, что среди детей, у матерей которых был диагностирован диабет, риск появления симптомов расстройств аутистического спектра был выше. Такой риск возрастал при наличии диабета второго типа, диабета беременных на сроке до 26 недель беременности, а при диабете первого типа был самым высоким.

К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считаются нормой.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дети Диабет исследования Беременность и дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сегодня, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 560
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сегодня, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 768
Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
25 июня, 23:53 Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
Іван Вербицький 199
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 июня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1734
Переименование областей: кому и как менять документы
25 июня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 509
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук