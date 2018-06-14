Какое растение активизирует мозговую деятельность и успокаивает нервы
Значительное количество витаминов и микроэлементов содержат листья салата. Это растение способно активизировать мозговую деятельность.
Листья салата обогащены фолиевой кислотой, йодом, калием, кальцием, железом, магнием, фосфором, пишет "Страна Здоровья".
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Железо, содержащееся в растении, отвечает за образование кровяных телец, его запасы позволяют быстрее пополнить запасы крови при кровопотере.
Листья салата содержат магний, который способен активизировать мозговую деятельность и мышцы. Запасы этого вещества позволяют активнее создавать новые клетки.
Врачи рекомендуют употреблять листья салата диабетикам и детям. Это растение способствует активизации работы пищеварительной системы. Листья салата успокаивают нервы, они имеют легкий снотворный эффект.
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