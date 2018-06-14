11:30
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какое растение активизирует мозговую деятельность и успокаивает нервы

278 Читати новину українською
Листья салата активизируют мозговую деятельность и успокаивают нервы
Листья салата активизируют мозговую деятельность и успокаивают нервы / Фото из свободных источников

Значительное количество витаминов и микроэлементов содержат листья салата. Это растение способно активизировать мозговую деятельность.

Листья салата обогащены фолиевой кислотой, йодом, калием, кальцием, железом, магнием, фосфором, пишет "Страна Здоровья".

Читайте также: Комаровский назвал топ-7 полезных каш для ребенка

Железо, содержащееся в растении, отвечает за образование кровяных телец, его запасы позволяют быстрее пополнить запасы крови при кровопотере.

Листья салата содержат магний, который способен активизировать мозговую деятельность и мышцы. Запасы этого вещества позволяют активнее создавать новые клетки.

Врачи рекомендуют употреблять листья салата диабетикам и детям. Это растение способствует активизации работы пищеварительной системы. Листья салата успокаивают нервы, они имеют легкий снотворный эффект.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
сегодня, 11:09 ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
56
День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
сегодня, 10:00 День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
Ірина Полицька 3260
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сегодня, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1536
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
13 июня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 518
Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
сегодня, 09:32 Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
392
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук