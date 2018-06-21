17:07
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Какое растение предупреждает инсульт и очищает кровь

200 Читати новину українською
Полезные свойства шелковицы
Полезные свойства шелковицы / zyropathy.com

Кроме того, что шелковица широко используется в кулинарии, это растение является чрезвычайно полезным для человека, ведь она способна бороться с опасными болезнями.

Плоды этого дерева используют для предупреждения инсульта, пишет Likar.info.

Читайте также: Медики назвали полезные свойства сушеной клубники

Растение укрепляет организм, препятствуя появлению первых признаков нарушения мозга.

Шелковица улучшает кровообращение из-за резвератрола. Он стимулирует кровообращение, помогая организму распределять питательные вещества и кислород более оптимально.

Ягоды шелковицы выполняют еще одну важную миссию – они фильтруют кровь, а затем выводит все токсины из организма.

Питательные вещества, содержащиеся в шелковице, могут проникать в почки, улучшая их состояние и эффективность работы. Эта ягода помогает уменьшить симптомы камней в почках.

Корисні властивості шовковиці

Полезные свойства шелковицы

В состав шелковицы входят витамины С, А, В1, В2, В6, К, РР, бета-каротин, калий, кальций, железо, магний и другие витамины и микроэлементы.

Сок шелковицы оказывает противовоспалительное действие, поэтому он используется для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Лечение LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сегодня, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 110
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня, 16:29 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 8712
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сегодня, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 63
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сегодня, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 884
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 13:30 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 364
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук