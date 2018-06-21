Какое растение предупреждает инсульт и очищает кровь
Кроме того, что шелковица широко используется в кулинарии, это растение является чрезвычайно полезным для человека, ведь она способна бороться с опасными болезнями.
Плоды этого дерева используют для предупреждения инсульта, пишет Likar.info.
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Растение укрепляет организм, препятствуя появлению первых признаков нарушения мозга.
Шелковица улучшает кровообращение из-за резвератрола. Он стимулирует кровообращение, помогая организму распределять питательные вещества и кислород более оптимально.
Ягоды шелковицы выполняют еще одну важную миссию – они фильтруют кровь, а затем выводит все токсины из организма.
Питательные вещества, содержащиеся в шелковице, могут проникать в почки, улучшая их состояние и эффективность работы. Эта ягода помогает уменьшить симптомы камней в почках.
Полезные свойства шелковицы
В состав шелковицы входят витамины С, А, В1, В2, В6, К, РР, бета-каротин, калий, кальций, железо, магний и другие витамины и микроэлементы.
Сок шелковицы оказывает противовоспалительное действие, поэтому он используется для профилактики и лечения простудных заболеваний.
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