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Какое растение снизит уровень холестерина и артериального давления

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Морковь снизит уровень холестерина и артериального давления
Морковь снизит уровень холестерина и артериального давления / splendidtable.org

Диетологи убеждают в пользе моркови для организма человека, так как это растение способно снизить уровень холестерина и артериального давления.

Морковь обогащенная витаминами A, C, K, B8, пантотеновой кислотой, фолатами, калием, железом, медью и магнием, пишет Ukrhealth.

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Ученые из Шотландии обнаружили, что регулярное употребление этого продукта в течение двух недель способно снизить уровень холестерина на 11%.

Из-за калия, который содержится в моркови, растение уменьшает артериальное давление. Минерал способен уменьшать напряжение сосудов и артерий, повышать уровень циркуляции и кровотока.

Регулярное потребление бета-каротина связывают со снижением опасности нескольких видов опухолей, в частности, рака легких. Морковь замедляет процесс возрастной макулярной дистрофии, что является главной причиной потери зрения в пожилом возрасте.

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Также морковь способна контролировать диабет, укреплять здоровье полости рта и даже снижать риск инсульта.

Морковь способствует процессам пищеварения через волокна, которые содержатся в ней, являются одними из важнейших элементов для пищеварительной системы.

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты, овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания Здоровая жизнь Диабет
Источник: 24 Канал
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