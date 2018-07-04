Какое растение снизит уровень холестерина и артериального давления

Диетологи убеждают в пользе моркови для организма человека, так как это растение способно снизить уровень холестерина и артериального давления.

Морковь обогащенная витаминами A, C, K, B8, пантотеновой кислотой, фолатами, калием, железом, медью и магнием, пишет Ukrhealth.

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Ученые из Шотландии обнаружили, что регулярное употребление этого продукта в течение двух недель способно снизить уровень холестерина на 11%.

Из-за калия, который содержится в моркови, растение уменьшает артериальное давление. Минерал способен уменьшать напряжение сосудов и артерий, повышать уровень циркуляции и кровотока.

Регулярное потребление бета-каротина связывают со снижением опасности нескольких видов опухолей, в частности, рака легких. Морковь замедляет процесс возрастной макулярной дистрофии, что является главной причиной потери зрения в пожилом возрасте.

Также морковь способна контролировать диабет, укреплять здоровье полости рта и даже снижать риск инсульта.

Морковь способствует процессам пищеварения через волокна, которые содержатся в ней, являются одними из важнейших элементов для пищеварительной системы.

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты, овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

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