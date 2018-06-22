09:46
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты не для украинцев
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Какое растение улучшает работу сердца и обладает противовоспалительным действием

143 Читати новину українською
Шпинат улучшает работу сердца
Шпинат улучшает работу сердца / mtv.fi

При минимуме калорий в шпинате максимум пользы. Все потому, что в нем содержится много витаминов и минералов.

В его составе – пищевые волокна, насыщенные жирные кислоты, витамины А, В1, B2, B5, B6, B9, С, Е, H, К, PP, пишет "ЖивиАктивно".

Читайте также: Ученые назвали продукты, которые содержат больше всего пестицидов

Шпинат содержит калий, кальций, магний, натрий, фосфор и железо.

Благодаря каротиноидам и витаминам А, С и В, шпинат укрепляет сосудистые стенки, защищает их и тонизирует. У любителей шпината реже возникают болезни сердечно-сосудистой системы.

Это растение обладает противовоспалительным действием, поэтому его полезно есть для профилактики артрита, остеопороза, мигрени и астмы.

Лютеин, который содержится в составе шпината, противодействует возрастным изменениям органа зрения и обеспечивает профилактику глазных заболеваний.

via GIPHY

Особенно полезен шпинат для желудка, ведь пищевые волокна, бета-каротин и витамин С избавят от тяжести, вздутия и запора. Также они защитят пищевод и желудок от свободных радикалов на клеточном уровне.

К слову, диетолог Альбина Комиссарова объяснила, какое масло полезнее для здоровья – кокосовое или льняное.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 09:31 Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
70
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сегодня, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 711
Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ
21 июня, 22:59 Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ
273
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
21 июня, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 2145
Дешевое, но малодоступное: Украина оказалась одним из лидеров по ценам на мясо
21 июня, 21:01 Дешевое, но малодоступное: Украина оказалась одним из лидеров по ценам на мясо
437
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук