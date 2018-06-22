Какое растение улучшает работу сердца и обладает противовоспалительным действием

При минимуме калорий в шпинате максимум пользы. Все потому, что в нем содержится много витаминов и минералов.

В его составе – пищевые волокна, насыщенные жирные кислоты, витамины А, В1, B2, B5, B6, B9, С, Е, H, К, PP, пишет "ЖивиАктивно".

Читайте также: Ученые назвали продукты, которые содержат больше всего пестицидов

Шпинат содержит калий, кальций, магний, натрий, фосфор и железо.

Благодаря каротиноидам и витаминам А, С и В, шпинат укрепляет сосудистые стенки, защищает их и тонизирует. У любителей шпината реже возникают болезни сердечно-сосудистой системы.

Это растение обладает противовоспалительным действием, поэтому его полезно есть для профилактики артрита, остеопороза, мигрени и астмы.

Лютеин, который содержится в составе шпината, противодействует возрастным изменениям органа зрения и обеспечивает профилактику глазных заболеваний.

Особенно полезен шпинат для желудка, ведь пищевые волокна, бета-каротин и витамин С избавят от тяжести, вздутия и запора. Также они защитят пищевод и желудок от свободных радикалов на клеточном уровне.

К слову, диетолог Альбина Комиссарова объяснила, какое масло полезнее для здоровья – кокосовое или льняное.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.