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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какое растение уменьшает уровень "плохого" холестерина и улучшает пищеварение

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Укроп уменьшает уровень "плохого" холестерина
Укроп уменьшает уровень "плохого" холестерина / mport.ua

Кроме того, что укроп используют в приготовлении различных блюд, его применяют при высоком уровне холестерина.

С его помощью можно снизить уровень "плохого" холестерина, пишет "Страна Здоровья".

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Укроп также влияет на основные ферменты метаболизма сахара. Это растение называют незаменимым для диабетиков. С помощью компонента эвгенола укроп активно используется в анестезии и антисептике.

Ученые также установили, что укроп уменьшает уровень неприятного запаха изо рта и даже борется с бессонницей.

В эфирных маслах укропа содержатся компоненты флавоноиды и монотерпены, у которых есть активное антибактериальное действие. Поэтому это растение применяют при борьбе с диареей.

Кріп зменшує рівень
Укроп уменьшает уровень "плохого" холестерина

В укропе содержатся эфирные масла, которые имеют стимулирующее влияние на пищеварительную систему. Употребление укропа уменьшает проблемы с пищеварением.

К слову, некоторые продукты могут бороться с головной болью тогда, когда лекарства не могут помочь.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Народная медицина
Источник: 24 Канал
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