Какое растение уменьшает уровень "плохого" холестерина и улучшает пищеварение
Кроме того, что укроп используют в приготовлении различных блюд, его применяют при высоком уровне холестерина.
С его помощью можно снизить уровень "плохого" холестерина, пишет "Страна Здоровья".
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Укроп также влияет на основные ферменты метаболизма сахара. Это растение называют незаменимым для диабетиков. С помощью компонента эвгенола укроп активно используется в анестезии и антисептике.
Ученые также установили, что укроп уменьшает уровень неприятного запаха изо рта и даже борется с бессонницей.
В эфирных маслах укропа содержатся компоненты флавоноиды и монотерпены, у которых есть активное антибактериальное действие. Поэтому это растение применяют при борьбе с диареей.
Укроп уменьшает уровень "плохого" холестерина
В укропе содержатся эфирные масла, которые имеют стимулирующее влияние на пищеварительную систему. Употребление укропа уменьшает проблемы с пищеварением.
К слову, некоторые продукты могут бороться с головной болью тогда, когда лекарства не могут помочь.
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