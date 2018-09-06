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Какое странное правило этикета должны соблюдаться Меган Маркл и Кейт Миддлтон

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Жены британских принцев Меган Маркл и Кейт Миддлтон обязаны держать подбородок параллельно полу, даже когда они спускаются по лестнице.

Такую особенность рассказала The Sun эксперт по королевскому этикету Мика Майер.

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"Параллельный полу подбородок помогает поддерживать осанку, когда вы стоите, сидите и даже спускаетесь по лестнице. Если вы опустили голову или, наоборот, слишком ее задрали, создается ощущение, что вы невнимательны или вам неинтересно", – пояснила Майер.

По ее словам, спуск по лестнице довольно важен, поскольку это появление на вечере и формирование первого впечатления, когда все смотрят и фотографируют.

Эксперт по королевскому этикету отметила, Меган Маркл и Кейт Миддлтон обязаны придерживаться этого правила. Более того, на мужчин оно также распространяется.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон нельзя смотреть под ноги во время спуска по лестнице

Майер отметила, что по правилам этикета, когда женщина спускается по лестнице на каблуках, впереди должен идти мужчина, чтобы поддержать её, если потребуется.

Мужчина должен поддерживать женщину, если она на каблуках

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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