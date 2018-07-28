Какое вино может положительно влиять на продолжительность жизни

Не только красное вино способно продлить жизнь, но и белое, которое снижает физиологические "маркеры" сердечного приступа.

Об этом заявили ученые из Университета штата Коннектикут, которые провели исследование на мышах, передает Zdorovia.

Выяснилось, что употребление небольшого количества белого вина также положительно влияет на работу сердца, как и красное вино, которое является источником антиоксидантов, которые укрепляют сердце.

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Бокал белого вина такой же полезный для нормальной работы сердца, как и бокал красного,

– отметили исследователи.

Красное вино содержит ресвератрол, который защищает сердце и укрепляет сосуды. А белое вино имеет компоненты, которые способны защищать "энергетические подстанции" во многих клетках организма. Поэтому оба алкогольных напитка одинаково полезны для долгой жизни. Но не забывайте – не стоит злоупотреблять алкоголем, всего должно быть в меру.

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