Какое влияние на здоровье оказывает ежедневный секс: интересные факты

Ежедневное занятие сексом с любимым человеком способно повышать иммунитет и укреплять отношения.

Так, от 15 до 20% пар в США занимаются сексом реже 10 раз в год, такое явление получило название "бесполый брак", Lifehacker.

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Ученые провели исследование, в котором приняли участие пары, которые в течение 30 дней имели регулярные половые отношения. Результаты оказались противоречивыми.

Участники признались, что такой секс-марафон дался нелегко. И хотя ни одна пара не захотела продолжать такие отношения после завершения эксперимента – связи внутри пары стали гораздо глубже и теплее, а жизнь приобрела для влюбленных новые краски.



Секс-марафон помогает наладить отношения в паре

Также ученые выяснили, что очень часто женщина неосознанно перестает хотеть секса по единственной причине – она ​​не уверена в своей привлекательности. И что интересно – мужчины эту "неидеальность" партнерш просто не замечают.

Также пары открыли для себя в интимных отношениях эффект новизны – они добавляли к процессу разнообразие, а это стимулирует сексуальное желание. А еще возникают теплые чувства по отношению к партнеру.

Такой марафон стал секс-реанимацию отношений влюбленных – ежедневные занятия любовью действительно способны улучшить эмоциональную связь в паре.

Ученые добавляют, регулярный секс имеет ряд положительных качеств, он: снижает риск сердечного приступа, повышает иммунитет, положительно влияет на состояние мышц, уменьшает головные боли и боли при ПМС у женщин, снижает риск развития рака простаты у мужчин и улучшает сон.