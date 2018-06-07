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Какое вооружение в ближайшее время должны получить воины ВСУ: эсперт обнародовал детали

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Эксперт назвал новинки, которые в ближайшее время поступят на вооружение украинской армии
Эксперт назвал новинки, которые в ближайшее время поступят на вооружение украинской армии / Соцсети

Скоро украинская армия может получить на вооружение ряд интересных новинок. В частности, это будет крылатая ракета, вертолет для всепогодного круглосуточного боя, Реактивные системы залпового огня и радиолокационная станция.

Об этом рассказал руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в журнале "Новое время", передает УНИАН.

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По его словам, одной из важнейших разработок, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение украинской армии, – ракетный проект "Нептун".

"В январе 2018-го стартовали госиспытания новой крылатой ракеты "Нептун", способной поражать наземные и морские цели на дальности в 300 километров. А в перспективе — 500 километров и больше. Важно, что в этом проекте нет зависимости от иностранных комплектующих, все — отечественные. Уже сегодня эта дозвуковая ракета пугает Кремль", – подчеркивает специалист.

Также Валентин Бадрак рассказал о вертолете для всепогодного круглосуточного боя, который является оснащенным высокоточными управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя. Как подчеркивает эксперт, сейчас его госиспытания находятся на финишной прямой.

"Реактивные системы залпового огня "Ольха". Это новое поколение артиллерии. Ожидается, что в 2018 году первые серийные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Ольха поступят в ВСУ. Все комплектующие — украинские. Ракета уникальна: один залп — 12 высокоточных попаданий (точность до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 километр на дальности до 70 километров. Такое оружие может стать первым шагом в создании асимметричного неядерного ракетного щита Украины", – констатирует глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Кроме того, как убеждает он, украинские военные должны получить зенитный ракетный комплекс "Печора", правда он является модернизированным.

"Украина не производит зенитных ракетных комплексов (ЗРК), но научилась их модернизировать. Переход от ЗРК С-125 к ЗРК "Печора" – серьезный скачок украинских разработчиков. "Печора" уже существует и поставляется на экспорт, а о доработке проекта для ВСУ было объявлено в начале 2018-го. ЗРК будет поражать цели на дальности до 50 километров, и для нее уже разработаны активную головку самонаведения", – говорит специалист.

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Также он обнародовал детали относительно радиолокационной станции "Малахит".

"Эта радиолокационная станция значительно усилит систему отечественной ПВО. "Малахит" является способным автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей, включая оснащенными технологиями снижения заметности боевых машин — "Стелс". "Малахит" уже поставляется серийно и успешно справляется в зоне боевых действий". – добавляет Валентин Бадрак.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Оружие Новости политики
Источник: 24 Канал
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