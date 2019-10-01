Сколько денег обещают за данные об информаторе: жалоба на разговор Трампа с Зеленским

За предоставление информации о личности информатора, который написал жалобу на телефонный разговор Трампа с Зеленским, двое американцев пообещали выплатить 50 тысяч долларов.

"К сожалению, мы ожидаем, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, и становиться для нашего клиента еще более опасной", – заявил адвокат информатора Эндрю Бакая изданию ВВС.

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Адвокат заявил, что ранее была обнародована аудиозапись, где слышно, как Трамп требует от подчиненных узнать, кто написал жалобу.

Вы же знаете, что мы делали в старые времена, когда были умными? Шпионы, измена – мы боролись с этим немного по-другому, чем делаем это сейчас,

– заявил президент США Дональд Трамп.

Эндрю Бакая утверждает, что события прошлой недели усилили нашу обеспокоенность тем, что личность нашего клиента будет раскрыта и это нанесет ему вред. На данный момент также известно, что информатору предоставили федеральную защиту, поскольку он опасается за свою безопасность после угроз в его адрес.

Коротко про скандал из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского