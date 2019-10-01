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      Сколько денег обещают за данные об информаторе: жалоба на разговор Трампа с Зеленским

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / hotinfonow.com

      За предоставление информации о личности информатора, который написал жалобу на телефонный разговор Трампа с Зеленским, двое американцев пообещали выплатить 50 тысяч долларов.

      "К сожалению, мы ожидаем, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, и становиться для нашего клиента еще более опасной", – заявил адвокат информатора Эндрю Бакая изданию ВВС.

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      Адвокат заявил, что ранее была обнародована аудиозапись, где слышно, как Трамп требует от подчиненных узнать, кто написал жалобу.

      Вы же знаете, что мы делали в старые времена, когда были умными? Шпионы, измена – мы боролись с этим немного по-другому, чем делаем это сейчас,
      – заявил президент США Дональд Трамп.

      Эндрю Бакая утверждает, что события прошлой недели усилили нашу обеспокоенность тем, что личность нашего клиента будет раскрыта и это нанесет ему вред. На данный момент также известно, что информатору предоставили федеральную защиту, поскольку он опасается за свою безопасность после угроз в его адрес.

      Коротко про скандал из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского

      • Он взорвался из-за доноса американского разведчика (текст – здесь). Так 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.
      • 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). в соответствии с ней, Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Деньги Дональд Трамп
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