Какое занятие отрицательно влияет на готовность детей к обучению

Время перед монитором телевизора для малышей и школьников может отрицательно повлиять на готовность к садику или школе.

Это показывает новое исследование из Университета Нью-Йорка, пишет 4mama.

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Ученые обнаружили связь между временем перед экраном и базовыми навыками обучения в школе по математике, письму и развитию речи, а также когнитивной и социально-эмоциональной компетенции.

Просмотр мультфильмов больше нескольких часов в день, связан с более низкой степенью готовности школьников. Особенно это заметно у малообеспеченных семей.

Поэтому вывод ученых таков: чем больше дети смотрят телевизор, тем меньше они готовы к школе или садику.

Ученые рекомендуют смотреть мультфильмы детям в возрасте от 2 до 5 лет не более часа в день.

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