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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Какое занятие отрицательно влияет на готовность детей к обучению

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Время перед телевизором негативно влияет на детей
Время перед телевизором негативно влияет на детей / sofra.info

Время перед монитором телевизора для малышей и школьников может отрицательно повлиять на готовность к садику или школе.

Это показывает новое исследование из Университета Нью-Йорка, пишет 4mama.

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Ученые обнаружили связь между временем перед экраном и базовыми навыками обучения в школе по математике, письму и развитию речи, а также когнитивной и социально-эмоциональной компетенции.

Просмотр мультфильмов больше нескольких часов в день, связан с более низкой степенью готовности школьников. Особенно это заметно у малообеспеченных семей.

Поэтому вывод ученых таков: чем больше дети смотрят телевизор, тем меньше они готовы к школе или садику.

Ученые рекомендуют смотреть мультфильмы детям в возрасте от 2 до 5 лет не более часа в день.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Дети Здоровье Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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