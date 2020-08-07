Знали ли вы, что в мире существует множество видов бокалов, которые используются для различных сортов пива. К Международному дню пива мы подготовили подборку различных бокалов, из которых лучше всего будет смаковать ваш любимый напиток.

В большинстве случаев именно бокал играет важную роль во вкусе пива. Например, кружка дольше сохраняет пиво холодным, а в пивном фужере видно игру пузырьков. Еще больше о видах бокалов и их преимуществах – читайте в материале 24 канала.

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Классификация пивных бокалов

Бокал Пинта

С бокала Пинта хорошо пить стаут, лагерь и эль с низким и средним содержанием алкоголя. Сам бокал имеет коническую форму с гладкими стенками. Название бокала пошло от единицы измерения, ведь именно такое количество пива наливают в английском пабе.

Пинта британская или имперская – это 570 миллилитров, а американская – 470 миллилитров.

Несмотря на то, что американская и британская пинты похожи, имперская – предназначена для подачи широкого спектра сортов пива: лагеры, английский, бледный, шотландский, индийский, красный и коричневый эль, портер, молочный и овсяный стаут.

Бокал Пинта / Иллюстрация 24 канала

Бокал для светлого пива (Pilsner)

Pilsner используют исключительно для светлого пива, например, бледного лагера и пилснера. Благодаря конусообразной форме, пенная шапка очень долго держится.

Название бокал получил от одноименного сорта пива.

Бокал Pilsner / Иллюстрация 24 канала

Кружка или Beer mug

Кружка сделана из толстого стекла и имеет прочную ручку. Благодаря этому пиво остается длительное время холодным.

Кружки могут быть цилиндрической формы, с гладкой поверхностью, округленные или с углублением на стенках. Эта форма бокала является одной из первых, но сначала они делались из дерева или глины.

Объем может быть более 1 литра. Используют для многих сортов пива.

Пивная кружка / Иллюстрация 24 канала

Бокал в форме тюльпана

Бокал имеет изогнутую форму, слегка расширяется кверху – тоесть форма тюльпана. Такой бокал хорошо раскрывает аромат и держит устойчивую пену.

Тюльпан отлично подходит для бельгийского крепкого, бледного и темного эля, ячменного вина, двойного и бельгийского IPA, гизе, фруктового ламбика, американского дикого и шотландского эля.

Бокал в форме тюльпана / Иллюстрация 24 канала

Высокий тонкий цилиндрический бокал, стержень (Stange)

Stange используется под изящное пиво, так как усиливает солодовые и хмельные тона. Например, кельш, бокс, ламбик, гозе, чешский пилснер, альтбир, раухбир и другие.

Он считается традиционным немецким стаканом. Вместимость составляет 200 миллилитров.

Тонкий цилиндрический бокал / Иллюстрация 24 канала

Тумблер из толстого стекла и с большими гранями (Casablanca)

Тумблер из толстого стекла – это оптимальный выбор для практически любого стиля пива небольшой или умеренной прочности.

Такие бокалы популярны во многих барах, ведь они прочны и долго держат температуру пива.

Тумблер для пива / Иллюстрация 24 канала

Бокал для пшеничного пива или Weizen glass

Это длинные стаканы из тонкого стекла, которые внизу тонкие, а вверху слегка расширяются. Предполагается, что в узкой части бокала должен собираться дрожжевой осадок, а в широкой – должна формироваться пышная пена.

Бокал для пшеничного пива / Иллюстрация 24 канала

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Пивной кубок или Goblet

Пивной кубок имеет очень красивый вид. Иногда их даже украшают золотой или серебристой отделкой.

Кубок часто используют для таких сортов пива, как: немецкого бокка, бельгийских сортов IPA, темного эля, дуббеля, трипеля и им подобных. Кубок отлично подходит для больших глотков.

Пивной кубок / Иллюстрация 24 канала

Как правильно наливать пиво: инструкция

Пустой бокал нужно расположить под углом 45 градусов. Струя должна касаться поверхности в середине бокала. После наполнения до середины – нужно вернуть бокал в вертикальное положение. В конечном итоге должна быть пенная шапка, которая имеет размер от 2 до 4 сантиметров. Если же она больше, то тогда скорость наполнения была слишком быстрой для этого сорта.

Как правильно пить пиво

Чтобы насладиться всеми нотками напитка, нужно: