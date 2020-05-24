Какой сценарий ищет команда Зеленского и скандал с Болгарией – видео недели

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Как прошел год президента Зеленского

Уже год Владимир Зеленский сам работает с тем, за что критиковал предшественников с реформами. По мнению политолога Тараса Семенюка, он быстро учится, и в этом плане заметен определенный прогресс. Однако, политолог Владимир Фесенко считает, что несмотря на толчок вперед, Зеленский все же начал вязнуть в проблемах.

Смотрите видео: какой сценарий ищет команда Зеленского

Почему соседи стремятся учить Украину

Болгария выразила претензии относительно территориального деления Болградского района Одесской области и даже приняла декларацию по защите этнических болгар, которые там проживают. Мол, те рискуют потерять национальную самобытность. Декларацию направили в Украину. Наши дипломаты считают недопустимым вмешательство другого государства во внутреннюю политику.

Смотрите видео: что известно о скандале с Болгарией

Как украинцы живут без общественного транспорта

После первого ослабления карантина и запуска ряда предприятий украинцы попали в беду, ведь добраться на работу почти невозможно. Если идти пешком не вариант, то некоторым чтобы доехать даже по спецпропуску надо потратить полдня. И не только из-за пересадки, но и заторов, которые заполонили города и столицу в частности.

Смотрите видео: как украинцы добираются на общественном транспорте во время карантина

Как работают непродовольственные рынки во время карантина

С 19 мая в Украине заработали вещевые рынки. Соответствующее решение Кабмин принял еще 14 мая. Однако из-за коронавируса предприниматели вынуждены привыкать к работе в новых условиях.

Смотрите видео: соблюдаются ли санитарно-эпидемические меры

Метро готовят к открытию

С 25 мая правительство разрешило заработать метрополитену. Ведь во время первой волны ослабления карантина без подземки Киев, например, стал в огромных пробках.

Смотрите видео: как метро в 3-х украинских городах готовятся к возвращению пассажиров