"Слуга народа" намерена избрать такого кандидата на мэры Киева, который "выстрелит". СМИ пишут, что такой вариант в президентской партии уже есть.

Мощным кандидатом должен стать такой себе "джокер". Эффекта ожидают похожего на тот, которого достиг нынешний президент Владимир Зеленский на выборах, пишет "УП" со ссылкой на собственные источники.

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Неожиданность от "Слуги народа"

Такой кандидат якобы уже есть, однако его фамилии пока не объявляют.

Мы уже нашли очень крутого дядю. Он реально может выстрелить. Сами "ахнете", когда увидите,

– цитирует издание слова собеседника.

Виктор Ляшко мог бы стать неожиданным кандидатом, пишет издание. Сейчас рейтинг главного санитарного врача втрое меньше, чем у мэра Виталия Кличко, однако антирейтинга фактически нет.

мог бы стать неожиданным кандидатом, пишет издание. Сейчас рейтинг главного санитарного врача втрое меньше, чем у мэра Виталия Кличко, однако антирейтинга фактически нет. Сергея Притулу также рассматривают как возможного кандидата. В партии "Голос", от которой он шел под 30 номером на парламентских выборах, шоумену якобы поставили дедлайн до начала июня.

Именно к тому времени он должен определиться с ответом, пойдет ли в мэры столицы.

В то же время "УП" отмечает, что Притула имел как минимум две встречи с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Что важно, никаких подтверждений относительно кандидатур Ляшко или Притулы пока нет.

Праймериз

В президентской партии отмечают, что якобы не проводят никаких праймериз. Мол, это просто красивое слово, а решит все "позиция фракции, позиция партии и социология".

В то же время заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко объяснял, что в праймериз могут принять участие от 4 до 6 кандидатов. Окончательного кандидата от партии выберет президент Владимир Зеленский.

Справка. Содержание праймериз заключается в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.

Тройка лидеров, если бы выборы были в мае

Первым бы был нынешний мэр Виталий Кличко с показателем 41,1%.

с показателем 41,1%. Со значительным отрывом за Кличко следует предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский – у него 8,8%.

– у него 8,8%. Сергей Притула получил бы 8% голосов киевлян.

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Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала