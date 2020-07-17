16 июля Верховная Рада во втором чтении поддержала изменения в Избирательный кодекс, которые, среди прочего, предусматривают снижение залогов на местных выборах. Однако залоги в новом кодексе введены на всех уровнях, в отличие от предыдущего, когда их платили только на выборах в крупные города и областные советы.

Что предшествовало?

В начале прошлого года активно обсуждали новость о том, что залоги вырастут в 40 раз по сравнению с выборами 2015 года. Депутаты такой рост объясняли увеличением минимальной зарплаты и в то же время желанием избавиться от технических кандидатов. Но вследствие таких изменений баллотироваться на мэра Киева стало дороже, чем на пост президента страны (залог 4 миллиона гривен против 2.5 миллиона). Поэтому размер залогов решили пересмотреть, пишет "Чесно".

Размер залогов для кандидатов в городские головы / Инфографика "Честно" Следовательно, в соответствии с поддержанной комитетом поправкой, в населенных пунктах с количеством избирателей 90 тысяч человек кандидат на должность или партия вносят денежный залог в сумме четырех минимальных заработных плат на каждые 90 тысяч избирателей. Денежные залоги будут введены на всех уровнях независимо от количества избирателей. Однако формулы расчета отличаются. На сессионном заседании 16 июля парламент поддержал такие формулы расчета залогов: Кандидат в депутаты сельского, поселкового или городского совета (в населенных пунктах до 10 тысяч избирателей) – 20% от минимальной заработной платы или же 944,6 гривны

Кандидат на должность сельского или городского головы в населенных пунктах до 75 тысяч избирателей – 1 минимальная заработная плата или же 4723 гривны

В населенных пунктах от 75 тысяч избирателей кандидат должен внести залог в размере 4 "минималки" на каждые 90 тысяч избирателей (примерно 209 гривен на каждую тысячу избирателей) А для крупных городов залоги будут примерно такими:

Размер залогов для кандидатов в мэры областных центров / Инфографика "Честно"

Точные суммы залогов будет определять ЦИК согласно актуальных данных о количестве избирателей в том или ином населенном пункте.