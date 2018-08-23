Какой актер больше всего зарабатывает в Голливуде: рейтинг Forbes

Голливудская звезда Джордж Клуни занял первую строчку в рейтинге Forbes среди самых богатых актеров кинематографа. Его состояние за 2017-2018 год оценивается в 239 миллионов долларов.

Эксперты журнала подсчитали все доходы актеров с июня 2017 до 1 июня 2018 года и определили, что американский актер Джордж заработал 239 миллионов долларов. Такое состояния он заработал не только благодаря своей работе в кино, но и благодаря алкогольной компании Casamigos, которую он продал вместе со своими партнерами.

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Второе место занял американский актер и звезда фильма "Реймпейдж" Дуэйн Джонсон, который за год заработал 124 миллиона долларов. Третьим в рейтинге стал Роберт Дауни-младший, известный своей ролью в фильмах Вселенной Marvel – его состояние оценивается в 81 миллион долларов.

В рейтинг других богачей-актеров вошли такие звезды как Крис Хемсворт (64,5 миллиона долларов), Джеки Чан (45,5 миллиона долларов), Уилл Смит (42 миллионов долларов), Акшай Кумар (40,5 миллиона долларов), Адам Сэндлер (39,5 миллиона долларов) и Салман Кхан (37,7 миллиона долларов).

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