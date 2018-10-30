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      Какой алкоголь может быть безопасным для здоровья

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      Диетологи разрешают выпить небольшое количество качественного вина, если у Вас нет хронических заболеваний
      Диетологи разрешают выпить небольшое количество качественного вина, если у Вас нет хронических заболеваний / Соцсети

      Употребление любого алкоголя может негативно повлиять на ваш организм. Правда, выпить качественное вино все же можно, но в этом случае дозу следует измерить согласно Вашему весу. Кроме того, перед употреблением следует убедиться, нет ли у Вас хронических заболеваний.

      Об этом рассказала диетолог Галина Незговорова, передает "Обозреватель".

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      Как отмечает специалист, крепкие алкогольные напитки – слишком большая нагрузка для печени.

      "Что касается алкоголя, мы можем позволить очень небольшое количество, и это должно быть вино. Например, если это качественное вино, белое или красное, это должно быть примерно два грамма на килограмм нормального веса. И не больше", – отметила она.

      В то же время диетолог отмечает, что употреблять даже, казалось бы, "безвредный" алкоголь следует при полном отсутствии хронических болезней.

      Если у Вас есть, не дай бог, болезни сердечно-сосудистой системы, следует подумать 10 раз, надо ли принимать алкоголь,
      – добавляет Галина Незговорова.

      Алкоголь, користь, небезпека, здоров'я, користь

      Также эксперт категорически не рекомендовала согреваться алкоголем в период наступления холодов.

      "При перепадах температуры, когда человек употребляет алкоголь, а потом еще и пытается согреться, нередко можно попасть в реанимацию с ухудшением самочувствия и здоровья", – констатировала она.

      Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что безопасной дозы алкоголя не существует вообще, а существует лишь прямая зависимость между дозами алкоголя и развитием опасных болезней.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Здоровье Алкоголь Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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