Какой алкоголь может быть безопасным для здоровья

Употребление любого алкоголя может негативно повлиять на ваш организм. Правда, выпить качественное вино все же можно, но в этом случае дозу следует измерить согласно Вашему весу. Кроме того, перед употреблением следует убедиться, нет ли у Вас хронических заболеваний.

Об этом рассказала диетолог Галина Незговорова, передает "Обозреватель".

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Как отмечает специалист, крепкие алкогольные напитки – слишком большая нагрузка для печени.

"Что касается алкоголя, мы можем позволить очень небольшое количество, и это должно быть вино. Например, если это качественное вино, белое или красное, это должно быть примерно два грамма на килограмм нормального веса. И не больше", – отметила она.

В то же время диетолог отмечает, что употреблять даже, казалось бы, "безвредный" алкоголь следует при полном отсутствии хронических болезней.

Если у Вас есть, не дай бог, болезни сердечно-сосудистой системы, следует подумать 10 раз, надо ли принимать алкоголь,

– добавляет Галина Незговорова.

Также эксперт категорически не рекомендовала согреваться алкоголем в период наступления холодов.

"При перепадах температуры, когда человек употребляет алкоголь, а потом еще и пытается согреться, нередко можно попасть в реанимацию с ухудшением самочувствия и здоровья", – констатировала она.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что безопасной дозы алкоголя не существует вообще, а существует лишь прямая зависимость между дозами алкоголя и развитием опасных болезней.

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