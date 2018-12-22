Какой алкогольный напиток быстрее всего вызывает привыкание
Ученые установили, что употребление пива действует на организм как сильнейший "дофаминовый стимулятор" независимо от уровня алкоголя, который содержится в нем.
Об этом говорится в результатх исследованиях Медицинской школы Университета Индианы.
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Ученые провели эксперимент с участием 50 мужчин разного возраста, которые употребляли различные спиртные напитки. Оказалось, что после употребления пива в кровь выбрасывается наибольшее количество дофамина – нейромедиатора, также известного как "гормоном удовольствия".
Именно всплеск дофамина вызывает у людей зависимость – они начинают хотеть то, что побуждает организм производить как можно больше дофамина. Таким образом, согласно полученным данным, употребление пива может стать главным фактором развития алкоголизма.
Но пиво – не единственный алкогольный напиток, который быстро приводит к зависимости. Ученые объяснили: чем больше в алкоголе сопутствующих химических соединений, тем он тяжелее для переработки организмом.
Поэтому они определили ряд самых вредных и нежелательных для употребления алкогольных продуктов – это, по их мнению, алкогольные коктейли с большим количеством ингредиентов, шампанское и ликеры.
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