Какой алкогольный напиток можно считать лекарством: выводы специалистов
Глинтвейн можно употреблять как лекарство для того, чтобы согреться. Но должна соблюдаться очень строгая мера.
Об этом сообщил психиатр-нарколог Евгений Брюн, передает "МедикФорум".
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Глинтвейн можно пить малыми порциями, если вы действительно замерзли, как лекарство, а не как алкогольный продукт.
Всегда следует помнить о том, что нагрев алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. Если пить глинтвейн не как лекарство, а просто как приятный напиток, это может привести к опьянению. Также глинтвейн несовместим с другими видами спиртного.
Глинтвейн может считаться лекарством
Умеренное употребление глинтвейна активизирует кровообращение. Полезные вещества в напитке убивают болезнетворные бактерии, помогают восстановить нормальную деятельность пораженных простудой дыхательных путей.
Специи в глинтвейне также имеют целебные свойства: корица и имбирь способствуют снижению холестерина, гвоздика оказывает антисептическое действие, кардамон повышает тонус организма.
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