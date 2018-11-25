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      Какой алкогольный напиток можно считать лекарством: выводы специалистов

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      Польза глинтвейна
      Польза глинтвейна / gastronom.ru

      Глинтвейн можно употреблять как лекарство для того, чтобы согреться. Но должна соблюдаться очень строгая мера.

      Об этом сообщил психиатр-нарколог Евгений Брюн, передает "МедикФорум".

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      Глинтвейн можно пить малыми порциями, если вы действительно замерзли, как лекарство, а не как алкогольный продукт.

      Всегда следует помнить о том, что нагрев алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. Если пить глинтвейн не как лекарство, а просто как приятный напиток, это может привести к опьянению. Также глинтвейн несовместим с другими видами спиртного.


      Глинтвейн может считаться лекарством

      Умеренное употребление глинтвейна активизирует кровообращение. Полезные вещества в напитке убивают болезнетворные бактерии, помогают восстановить нормальную деятельность пораженных простудой дыхательных путей.

      via GIPHY

      Специи в глинтвейне также имеют целебные свойства: корица и имбирь способствуют снижению холестерина, гвоздика оказывает антисептическое действие, кардамон повышает тонус организма.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Здоровое питание Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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