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Какой антисептик для рук выбрать: преимущества и недостатки

46 Читати новину українською
Мыло является самым известным антисептиком
Мыло является самым известным антисептиком / unsplash.com

Часть бактерий попадает в организм человека через руки, поэтому важно выбрать защиту для них, чтобы избежать нежелательных последствий.

Стоит понимать, что избежать источников бактерий, к примеру, телефона, клавиатуры, ручек на дверях, практически невозможно, пишет "ЖивиАктивно".

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Самым известным антисептиком является мыло. Однако оно имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Среди плюсов – это качественное уничтожение бактерий, многократное использование в течение дня и устранение вредных микроорганизмов.

Однако есть и негативные стороны – мыло уничтожает липидный слой кожи, что делает ее уязвимой к раздражению. Мылом человек пользуется дома, поскольку для очистки требуется большое количество воды.

Также можно использовать антисептические средства в форме геля, спрея или мокрых салфеток. К плюсам можно отнести высокую эффективность средства из-за действующего вещества – этилового или изопропилового спирта. Такие средства удобно использовать в путешествиях, публичных местах. Они не требуют дополнительных средств – полотенца или воды.

Из минусов – это влияние спирта на кожу рук, ведь этот компонент сушит ее и может повреждать. Действие антисептиков сравнительно недолгое – до полного высыхания.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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