Главная елка Украины 2019 года будет установлена на Софиевской площади в Киеве. В этом году она может быть искусственной, а темой ее оформления будет северное сияние.

Об этом сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет и основатель проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, передает "Сегодня".

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Сейчас организаторы рассматривают три варианта того, какой будет новогодняя красавица.

Елка может быть искусственной, сборочной – из небольших веток, как делали раньше. Или живой, которую мы, по традиции, привозили из лесничества на Ивано-Франковщине. Пока решение окончательно не принято. Думаю, до 8 декабря определимся. 10 декабря – это критическая дата. До этого дня елки должны стоять и на Софийской, и на Контрактовой площадях. Но, уверяю, в любом случае они будут очень красивыми,

– отметил Добруцкий.

Организатор пояснил, что в предыдущие годы многие украинцы сетовали на то, что в Киеве устанавливают живу столетнюю елку. Также во время транспортировки живого дерева из Карпат возникало немало трудностей.

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По словам Добруцкого, высота елки на Контрактовой площади составит 22 метра, а на Софийской – 25-27 метров, чтобы она гармонично смотрелась на фоне собора и колокольни.

Ранее, основатель проекта "Folk Ukraine" рассказал, как именно планируют оформить новогоднюю елку.

Темой главной елки будет северное сияние, а новогодний городок будет оформлен в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко. В следующем году ей будет 110 лет со дня рождения. Поэтому мы решили посвятить художницы все оформления, световые фигуры, а также игрушки на елке, – добавил он.

Также, организаторы новогоднего действа добавили, что в центре столицы будет открыто рекордное количество фотозон – более 70, а на Контрактовой площади будет резиденция святого Николая и именно новогодний городок.



Новогодний городок в стиле северного сияния в Киеве (макет)



Макет новогоднего городка в Киеве



Макет главной елки Украины 2019 года



Новогодний городок 2019 года в Киеве (макет)



Макет новогоднего городка в столице



Макет праздничного городка в Киеве



Новогодний городок в столице (макет)