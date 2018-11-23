16:19
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Какой будет главная елка Украины в 2019 году: невероятные фото

      636 Читати новину українською
      Главная елка Украины 2019
      Главная елка Украины 2019 / Фото из открытых источников

      Главная елка Украины 2019 года будет установлена на Софиевской площади в Киеве. В этом году она может быть искусственной, а темой ее оформления будет северное сияние.

      Об этом сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет и основатель проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, передает "Сегодня".

      Читайте также: Королевские сады в Лондоне украсили к рождественским праздникам: потрясающие фото и видео

      Сейчас организаторы рассматривают три варианта того, какой будет новогодняя красавица.

      Елка может быть искусственной, сборочной – из небольших веток, как делали раньше. Или живой, которую мы, по традиции, привозили из лесничества на Ивано-Франковщине. Пока решение окончательно не принято. Думаю, до 8 декабря определимся. 10 декабря – это критическая дата. До этого дня елки должны стоять и на Софийской, и на Контрактовой площадях. Но, уверяю, в любом случае они будут очень красивыми,
      – отметил Добруцкий.

      Организатор пояснил, что в предыдущие годы многие украинцы сетовали на то, что в Киеве устанавливают живу столетнюю елку. Также во время транспортировки живого дерева из Карпат возникало немало трудностей.

      Читайте также: Какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь

      По словам Добруцкого, высота елки на Контрактовой площади составит 22 метра, а на Софийской – 25-27 метров, чтобы она гармонично смотрелась на фоне собора и колокольни.

      Ранее, основатель проекта "Folk Ukraine" рассказал, как именно планируют оформить новогоднюю елку.

      Темой главной елки будет северное сияние, а новогодний городок будет оформлен в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко. В следующем году ей будет 110 лет со дня рождения. Поэтому мы решили посвятить художницы все оформления, световые фигуры, а также игрушки на елке, – добавил он.

      Также, организаторы новогоднего действа добавили, что в центре столицы будет открыто рекордное количество фотозон – более 70, а на Контрактовой площади будет резиденция святого Николая и именно новогодний городок.


      Новогодний городок в стиле северного сияния в Киеве (макет)


      Макет новогоднего городка в Киеве


      Макет главной елки Украины 2019 года


      Новогодний городок 2019 года в Киеве (макет)


      Макет новогоднего городка в столице


      Макет праздничного городка в Киеве


      Новогодний городок в столице (макет)


      Макет украшений праздничного городка в Киеве

      Теги: Новости Киева Новости Украины LifeStyle Путешествия Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      сегодня , 16:18 Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сегодня , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 1533
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      22105
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1177
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 1244
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук