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Какой будет механизм найма "государственной" няни: объяснение от Гройсмана

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С 1 января 2019 года в Украине начнет действовать программа "муниципальная няня"
С 1 января 2019 года в Украине начнет действовать программа "муниципальная няня" / Иллюстративное фото

С 1 января 2019 года в Украине начнет действовать программа "муниципальная няня". Программа была утверждена правительством в рамках государственной социальной программы "Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о механизме найма "государственной" няни.

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Механизм простой: родители сами находят няню, официально нанимают ее, а им выплачивают деньги в размере прожиточного минимума. Сейчас такая выплата составляла бы 1492 грн в месяц, со временем эта сумма будет увеличиваться,
– пояснил Гройсман.

Указано, что на компенсацию могут рассчитывать семьи с детьми до 3-х лет. Программа начинается с 1 января 2019 года.

Гройсман подытожил, что часто после рождения ребенка мама не может надолго уйти в декретный отпуск, ведь ей необходимо возвращаться на работу. Чтобы помочь такой маме, государство будет компенсировать часть зарплаты няни.

 

Теги: Новости Украины Здоровье Беременность и дети Дети Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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