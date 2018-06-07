Какой будет механизм найма "государственной" няни: объяснение от Гройсмана

С 1 января 2019 года в Украине начнет действовать программа "муниципальная няня". Программа была утверждена правительством в рамках государственной социальной программы "Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о механизме найма "государственной" няни.

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Механизм простой: родители сами находят няню, официально нанимают ее, а им выплачивают деньги в размере прожиточного минимума. Сейчас такая выплата составляла бы 1492 грн в месяц, со временем эта сумма будет увеличиваться,

– пояснил Гройсман.

Указано, что на компенсацию могут рассчитывать семьи с детьми до 3-х лет. Программа начинается с 1 января 2019 года.

Гройсман подытожил, что часто после рождения ребенка мама не может надолго уйти в декретный отпуск, ведь ей необходимо возвращаться на работу. Чтобы помочь такой маме, государство будет компенсировать часть зарплаты няни.