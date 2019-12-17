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      Какой будет стоимость кредита на покупку земли в Украине

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      Кредит на покупку земли в Украине / uacouncil.org/uk

      Фактическая стоимость кредита на покупку сельскохозяйственной земли в Украине составит от 3 до 5%. Пока что государство готово предоставлять финансовые инструменты только владельцам земли площадью до 500 гектаров.

      Предполагается минимум 2 вида финансовой помощи, заявил на пресс-марафоне по земельной реформе министр экономики Тимофей Милованов.

      Важно: Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона

      Виды финансовой помощи владельцам земли

      Страхование выданных на землю кредитов

      Граждане или компании, которые подходят под критерии, смогут получить страхование кредитов. Сами же критерии на получение кредитов будут озвучены в ближайшее время. Также будет сформирован реестр физических и юридических лиц-фермеров.

      Страхование кредитов дает возможность банку предоставлять кредиты без кредитной истории. Это важно, потому что многие люди работают в наличных и не могут показать бизнес-модель,
      – сказал Милованов.

      Компенсация финансово-процентной ставки, либо частичная компенсация тела кредита на уровне учетной ставки 13,5%.

      "Фактическая стоимость кредита будет от 3% до 5%. Всю остальную часть мы компенсируем", – заверил министр.

      К теме: Без доступа иностранцев к рынку земля будет на 15-20% дешевле, – Милованов

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      Верховная Рада 13 ноября одобрила в первом чтении законопроект 2178-10, который открывает рынок земли. Он отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. К проекту подали примерно 5 тысяч правок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы.

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

      • не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      • не более 8% земли в области;
      • не более 0,5% земли в стране в целом.

      Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      В то же время Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум. А соответствующие правки к законопроекту внесут между 1 и 2 чтениями.

      Ринок землі мораторій країни де заборонений продаж землі список
      Страны, в которых запрещена продажа сельскохозяйственных земель / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Рынок земли Деньги Законодательство Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов Кредит Мораторий на продажу земли
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