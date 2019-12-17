Какой будет стоимость кредита на покупку земли в Украине

Фактическая стоимость кредита на покупку сельскохозяйственной земли в Украине составит от 3 до 5%. Пока что государство готово предоставлять финансовые инструменты только владельцам земли площадью до 500 гектаров.

Предполагается минимум 2 вида финансовой помощи, заявил на пресс-марафоне по земельной реформе министр экономики Тимофей Милованов.

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Виды финансовой помощи владельцам земли

Страхование выданных на землю кредитов



Граждане или компании, которые подходят под критерии, смогут получить страхование кредитов. Сами же критерии на получение кредитов будут озвучены в ближайшее время. Также будет сформирован реестр физических и юридических лиц-фермеров.

Страхование кредитов дает возможность банку предоставлять кредиты без кредитной истории. Это важно, потому что многие люди работают в наличных и не могут показать бизнес-модель,

– сказал Милованов.

Компенсация финансово-процентной ставки, либо частичная компенсация тела кредита на уровне учетной ставки 13,5%.



"Фактическая стоимость кредита будет от 3% до 5%. Всю остальную часть мы компенсируем", – заверил министр.

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Что предусматривает законопроект о рынке земли

Верховная Рада 13 ноября одобрила в первом чтении законопроект 2178-10, который открывает рынок земли. Он отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. К проекту подали примерно 5 тысяч правок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы.

В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

не более 8% земли в области;

не более 0,5% земли в стране в целом.

Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум. А соответствующие правки к законопроекту внесут между 1 и 2 чтениями.



Страны, в которых запрещена продажа сельскохозяйственных земель / Инфографика 24 канала