Какой будет судьба "Родины-Матери" в Киеве: объяснение Дробовича

Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович опроверг слухи о возможном демонтаже монумента "Родины-Матери" в Киеве. В то же время он заявил, что намерен при своей каденции забрать с ее щита герб СССР – государства, которого не существует уже почти 30 лет.

Демонтаж герба должен быть осуществлен по закону о декоммунизации, подчеркнул Антон Дробович в комментарии изданию "Обозреватель".

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Это вполне возможно и с технической точки зрения. Это целый ряд процедур – и технических, и юридических, которые нужно выполнить. У Института нацпамяти есть воля к этому. И мы видели в предыдущие годы, была воля и моего предшественника Владимира Вьятровича, и президента Петра Порошенко, но герб на месте,

– подчеркнул глава Института национальной памяти.

В это же время он опроверг слухи о "необходимости демонтировать" всю "Родину-Мать". Мол, этого не нужно делать, так как это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура. Более того, ее вес превышает 300 тонн.

Он отказался называть сроки, которые понадобятся для демонтажа советского герба со щита, но подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы это произошло при его каденции.



Монумент "Родина-Мать" с гербом СССР на щите

Что известно о монументе "Родина-Мать?"Родина-Мать" – самое высокое монументальное сооружение, открытое в 1981 году в Киеве. Она была открыта во времена Советского Союза ко Дню Победы, а на ее открытие приехал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.



Стоимость сооружения составила около 2 миллионов советских рублей, а 100-метровая "киевлянка" стала новым символом столицы УССР, а затем и независимой Украины.