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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Какой была реакция Запада на результаты экзит-пола президентских выборов в Украине

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      Как отреагировал Запад на победу Владимира Зеленского
      Как отреагировал Запад на победу Владимира Зеленского / Коллаж 24 канала

      Победу на выборах Президента Украины-2019 в соответствии с результатами Национального экзит-пола одержал Владимир Зеленский. Устраивает ли такой исход Европу и США и что вообще говорят западные политики об итогах президентских выборов, читайте дальше.

      Официальные результаты еще не опубликованы ЦИК, однако ряд стран уже успели поздравить Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

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      США

      Посольство США в Украине уже поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине.

      В посольстве также поблагодарили всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине. Дипломаты выразили благодарность президенту Петру Порошенко за усилия, которые он приложил за последние 5 лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений.

      Мы надеемся на продолжение прочного партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским,
      – добавили в посольстве.

      Австрия

      Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, пишет АВА. Он отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества для дальнейшего углубления "хороших двусторонних отношений".

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      По словам канцлера, Австрия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины, и поэтому заинтересована в экономическом развитии этой страны.

      Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией,
      – отметил Курц.

      Курц подчеркнул, что Вена по-прежнему осуждает аннексию Крыма Россией и настаивает на освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. "Австрия придерживается санкции Европейского союза против России и требует, чтобы была восстановлена территориальная целостность страны", – отметил канцлер.

      Швеция

      Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстром тоже поздравила Зеленского.

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      Она написала в Twitter, что Швеция будет продолжать сотрудничать с Украиной.

      Швеция будет поддерживать программу реформ, территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины,
      – добавила Вальстром.

      Евросоюз

      Глава Европейского Совета Дональд Туск присоединился к поздравлениям Владимира Зеленского. Он добавил в Twitter, что ЕС настроен и дальше поддерживать Украину.

      Свободные выборы и мирная смена власти – это сильная украинская демократия,
      – отметил Туск.

      Польша

      Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу, сообщили в пресс-службе посольства Польши.

      Читайте также: Кто побеждает на выборах президента Украины: Зеленский или Порошенко

      Он надеется на улучшение диалога по историческим вопросам. Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит устойчивость Украины на пути в евроатлантическое сообщество.

      Глубоко верю, что период вашей президентской деятельности принесет положительную перемену в восприятие общей недавней истории наших народов,
      – отметил Дуда.

      НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter также поздравил Владимира Зеленского с победой. Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

      Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества,
      – написал он.

      Франция

      Президент Франции Эммануэль Макрон тоже поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах Украины. У себя на Facebook-странице Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции за поздравления и поддержку.

      Новость постоянно обновляется.

       

      Согласно результатам Национального экзит-пола победил в президентских выборах Украины Владимир Зеленский (73%). Петр Порошенко набрал 25,5% голосов.

      національний екзит-пол президентські вибори зеленський порошенко результати
      Окончательные данные Национального экзит-полла

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Порошенко и Зеленский День виборов Результаты выборов президента 2019 Новости США Европа
      Источник: 24 канал
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