Какой была реакция Запада на результаты экзит-пола президентских выборов в Украине

Победу на выборах Президента Украины-2019 в соответствии с результатами Национального экзит-пола одержал Владимир Зеленский. Устраивает ли такой исход Европу и США и что вообще говорят западные политики об итогах президентских выборов, читайте дальше.

Официальные результаты еще не опубликованы ЦИК, однако ряд стран уже успели поздравить Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

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США

Посольство США в Украине уже поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине.

В посольстве также поблагодарили всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине. Дипломаты выразили благодарность президенту Петру Порошенко за усилия, которые он приложил за последние 5 лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений.

Мы надеемся на продолжение прочного партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским,

– добавили в посольстве.

Австрия

Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, пишет АВА. Он отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества для дальнейшего углубления "хороших двусторонних отношений".

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По словам канцлера, Австрия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины, и поэтому заинтересована в экономическом развитии этой страны.

Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией,

– отметил Курц.

Курц подчеркнул, что Вена по-прежнему осуждает аннексию Крыма Россией и настаивает на освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. "Австрия придерживается санкции Европейского союза против России и требует, чтобы была восстановлена территориальная целостность страны", – отметил канцлер.

Швеция

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстром тоже поздравила Зеленского.

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Она написала в Twitter, что Швеция будет продолжать сотрудничать с Украиной.

Швеция будет поддерживать программу реформ, территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины,

– добавила Вальстром.

Congratulations to Zelenskiy on winning the competitive presidential election in Ukraine. Sweden will continue to work closely with Ukraine and support its reform programme and its territorial integrity, sovereignty and independence. — Margot Wallström (@margotwallstrom) April 21, 2019

Евросоюз

Глава Европейского Совета Дональд Туск присоединился к поздравлениям Владимира Зеленского. Он добавил в Twitter, что ЕС настроен и дальше поддерживать Украину.

Свободные выборы и мирная смена власти – это сильная украинская демократия,

– отметил Туск.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) April 21, 2019

Польша

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу, сообщили в пресс-службе посольства Польши.

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Он надеется на улучшение диалога по историческим вопросам. Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит устойчивость Украины на пути в евроатлантическое сообщество.

Глубоко верю, что период вашей президентской деятельности принесет положительную перемену в восприятие общей недавней истории наших народов,

– отметил Дуда.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter также поздравил Владимира Зеленского с победой. Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества,

– написал он.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 21, 2019

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах Украины. У себя на Facebook-странице Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции за поздравления и поддержку.

Новость постоянно обновляется.

Согласно результатам Национального экзит-пола победил в президентских выборах Украины Владимир Зеленский (73%). Петр Порошенко набрал 25,5% голосов.



Окончательные данные Национального экзит-полла