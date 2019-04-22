Какой была реакция Запада на результаты экзит-пола президентских выборов в Украине
Победу на выборах Президента Украины-2019 в соответствии с результатами Национального экзит-пола одержал Владимир Зеленский. Устраивает ли такой исход Европу и США и что вообще говорят западные политики об итогах президентских выборов, читайте дальше.
Официальные результаты еще не опубликованы ЦИК, однако ряд стран уже успели поздравить Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.
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США
Посольство США в Украине уже поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине.
В посольстве также поблагодарили всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине. Дипломаты выразили благодарность президенту Петру Порошенко за усилия, которые он приложил за последние 5 лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений.
Мы надеемся на продолжение прочного партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским,
– добавили в посольстве.
Австрия
Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, пишет АВА. Он отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества для дальнейшего углубления "хороших двусторонних отношений".
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По словам канцлера, Австрия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины, и поэтому заинтересована в экономическом развитии этой страны.
Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией,
– отметил Курц.
Курц подчеркнул, что Вена по-прежнему осуждает аннексию Крыма Россией и настаивает на освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. "Австрия придерживается санкции Европейского союза против России и требует, чтобы была восстановлена территориальная целостность страны", – отметил канцлер.
Швеция
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстром тоже поздравила Зеленского.
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Она написала в Twitter, что Швеция будет продолжать сотрудничать с Украиной.
Швеция будет поддерживать программу реформ, территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины,
– добавила Вальстром.
Евросоюз
Глава Европейского Совета Дональд Туск присоединился к поздравлениям Владимира Зеленского. Он добавил в Twitter, что ЕС настроен и дальше поддерживать Украину.
Свободные выборы и мирная смена власти – это сильная украинская демократия,
– отметил Туск.
Польша
Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу, сообщили в пресс-службе посольства Польши.
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Он надеется на улучшение диалога по историческим вопросам. Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит устойчивость Украины на пути в евроатлантическое сообщество.
Глубоко верю, что период вашей президентской деятельности принесет положительную перемену в восприятие общей недавней истории наших народов,
– отметил Дуда.
НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter также поздравил Владимира Зеленского с победой. Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.
Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества,
– написал он.
Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон тоже поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах Украины. У себя на Facebook-странице Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции за поздравления и поддержку.
Новость постоянно обновляется.
Согласно результатам Национального экзит-пола победил в президентских выборах Украины Владимир Зеленский (73%). Петр Порошенко набрал 25,5% голосов.
Окончательные данные Национального экзит-полла