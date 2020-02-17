Какой была зарплата украинцев в декабре 2019 года
В Госстате посчитали, сколько заработали украинцы. Заработную плату, которая превышает 15 тысяч гривен, в декабре 2019 года получили более 20% жителей Украины.
Данные относительно распределения количества работников согласно размерам начисленной им заработной платы в декабре 2019 года разместили на сайте Государственной службы статистики.
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Как информирует ведомство, зарплаты свыше 15 тысяч гривен насчитали 21,3% работников.
Сколько получили украинцы в декабре 2019 года:
- до 4 тысяч 173 гривен – 5,4%;
- от 4 тысяч 173 до 4,5 тысяч гривен – 10,4%;
- от 4,5 до 5 тысяч гривен – 8,2%;
- от 5 до 6 тысяч гривен – 8,8%;
- от 6 до 7 тысяч гривен – 7,7%;
- от 8 до 10 тысяч гривен – 10,6%;
- от 10 до 12 тысяч гривен – 9,5%;
- от 12 до 15 тысяч гривен – 10,8%;
- от 15 до 20 тысяч гривен – 9,5%;
- более 20 тысяч – 11,8%.
Распределение размеров зарплаты в Украине за декабрь 2019 года / Данные Ukrstat.gov.ua
Обратите внимание! В Минэкономики сообщили, что в 2020 году размер реальной зарплаты украинцев вырастет примерно на 8-9%. Однако из-за замедления уровня инфляции номинальный рост зарплат уменьшится.