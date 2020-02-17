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      Какой была зарплата украинцев в декабре 2019 года

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      Госстат опубликовал данные о зарплатах украинцев в декабре 2019 года / focus.ua

      В Госстате посчитали, сколько заработали украинцы. Заработную плату, которая превышает 15 тысяч гривен, в декабре 2019 года получили более 20% жителей Украины.

      Данные относительно распределения количества работников согласно размерам начисленной им заработной платы в декабре 2019 года разместили на сайте Государственной службы статистики.

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      Как информирует ведомство, зарплаты свыше 15 тысяч гривен насчитали 21,3% работников.

      Сколько получили украинцы в декабре 2019 года:

      • до 4 тысяч 173 гривен – 5,4%;
      • от 4 тысяч 173 до 4,5 тысяч гривен – 10,4%;
      • от 4,5 до 5 тысяч гривен – 8,2%;
      • от 5 до 6 тысяч гривен – 8,8%;
      • от 6 до 7 тысяч гривен – 7,7%;
      • от 8 до 10 тысяч гривен – 10,6%;
      • от 10 до 12 тысяч гривен – 9,5%;
      • от 12 до 15 тысяч гривен – 10,8%;
      • от 15 до 20 тысяч гривен – 9,5%;
      • более 20 тысяч – 11,8%.

      зарплатаРаспределение размеров зарплаты в Украине за декабрь 2019 года / Данные Ukrstat.gov.ua

      Обратите внимание! В Минэкономики сообщили, что в 2020 году размер реальной зарплаты украинцев вырастет примерно на 8-9%. Однако из-за замедления уровня инфляции номинальный рост зарплат уменьшится.

      зарплата
      Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канал

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Зарплата Деньги Статистика Новости Украины
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