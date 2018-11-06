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      Какой ценой Киев освободили от нацистов: уникальные данные

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      Как Киев освободили от нацистов
      Как Киев освободили от нацистов / istpravda.com.ua

      Какой ценой 6 ноября 1943 столицу Украины освободили от фашистов и надолго ли их выгнали – выясняли журналисты 24 канала вместе с историком Владленом Мараевым.

      Киев освобождали войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Для освобождения столицы понадобились четыре фронтовые операции: в октябре три наступательные операции с Букринского плацдарма, и в ноябре одна с Лютежского плацдарма. Именно последняя операция оказалась успешной.

      Утром 6 ноября 1943 года Киев, наконец, был освобожден от оккупантов. Город подвергся ужасным разрушениям: уничтожена четверть жилых домов, выведены из строя 800 из 1176 предприятий. Численность населения сократилась с почти 1 миллиона до 180 тысяч человек.

      Разрушения Киева за время немецкой оккупации

      Почти сразу после освобождения Киева советским войскам пришлось перейти к обороне. Немцы стремились во что бы вернуть контроль над столицей Украины и отбросить противника назад, за Днепр. Вторая Киевская оборонная операция продолжалась с 13 ноября до 22 декабря 1943 года. Немцам удалось продвинуться на 35-40 км вперед, снова оккупировать Житомир, но выйти к Киеву они не смогли – красноармейцы остановили их ценой больших потерь.

      По официальным советским данным, людские потери в боях непосредственно за Киев (три неудачных наступления с Букринского плацдарма и удачное наступление с Лютежского плацдарма) составили 143 571 человек, из них 37 411 – погибшими. К ним следует добавить еще потери во время второй обороны Киева, когда немцы пытались отбить город. Тогда погибли еще 26 443 человек и 61 030 получили ранения.


      Приблизительное количество "похоронок", полученных на столичных улицах

      Общая цена освобождения Киева – 231 044 солдат и офицеров, из которых 63 854 погибли.

      Больше читайте в спецпроекте 24 канала: Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева война История
      Источник: 24 канал
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