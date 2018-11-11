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      Какой чай пить, чтобы похудеть и иметь красивую фигуру

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      5 чаев, которые помогают похудеть
      5 чаев, которые помогают похудеть / Фото из открытых источников

      Чтобы получить желаемую фигуру и похудеть, конечно, надо заниматься спортом и правильно питаться. Однако, диетологи также советуют пить напитки, в том числе чаи, которые помогут остаться в форме без изнурительных диет.

      Как пишет Cosmo, эффективным для потери веса является зеленый чай. Он богат на катехины, которые активизируют метаболические процессы. Также, зеленый чай является хорошим мочегонным средством и помогает вывести из организма лишнюю жидкость. Для похудения диетологи советуют выпивать до 5 чашек напитка в день.

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      Для того, чтобы сохранить хорошую фигуру полезно пить также белый чай. Он помогает расщеплять жиры и предупреждает их формирование в будущем. Поэтому, для получения такого результата, диетологи рекомендуют пить чашку чая после каждого принятия пищи.

      Еще одним полезным напитком во время похудения является чай улун. Он содержит много катехинов, ускоряющих обмен веществ и способствующих сжиганию жира. Улун отличается от других чаев светло-зеленым цветом, приятным запахом и вкусом. Кроме того, этот напиток содержит малое количество кофеина и притупляет чувство голода.

      via GIPHY

      Мятный чай хорошо влияет на рецепторы вкуса и пробуждает чувство сытости. Специалисты отмечают, что если каждый дня пить различные виды этого напитка, то за месяц можно похудеть на 1-2 килограмма.

      Чай ройбуш полезен тем, что не содержит кофеина и заряжает энергией на весь день. Он богат на компоненты, снижающие в организме уровень стрессовых гормонов. Именно они вызывают у человека желание перекусить даже в состоянии сытости.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Советы Красивое тело
      Источник: 24 Канал
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