Какой дизайн будет иметь смартфон Sony Xperia XZ3: официальное фото

В этом году Sony уже представила флагманские Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Premium, а на выставке IFA 2018 ожидают дебют еще одной модели – Xperia XZ3. За последние месяцы в сети появилось несколько вариантов дизайна будущего смартфона, а теперь появился и его первый официальный рендер.

Об этом сообщает Phone Arena.

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На первый взгляд Xperia XZ3 мало чем отличается от предшественника. Особенно схожесть заметна с задней стороны, где точно так же расположена одна единственная камера, светодиодная вспышка, лазерный автофокус и сканер отпечатков пальцев. Выделяет новинку лишь небольшой вырез снизу под логотипом Xperia.

Спереди Xperia XZ3 тоже похож на Xperia XZ2, но если присмотреться, то можно разглядеть более тонкие рамки вокруг дисплея и закругленные углы дисплея. Кроме того, судя по проемам под экраном, никуда не делись и фирменные стереодинамики.



Sony Xperia XZ3 (официальное фото)

Ожидается, что Xperia XZ3 получит 5,7-дюймовый экран с разрешением 2160 х 1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 или 128 ГБ и аккумулятор емкостью 3 240 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

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