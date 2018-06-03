Какой должна быть настоящая дама: советы Ольги Фреймут: видео

Известная скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, какой, по ее мнению, должна быть настоящая дама.

Об этом Фреймут распространила в своем персональном Telegram-канале.

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По мнению телеведущей, "настоящая леди" должна быть:

1. Опрятной. "И словом, и делом", – добавляет Фреймут.

2. Образованной, ведь это самое большое богатство.

3. Не одинокой. По словам Оли, мужчина добавляет стиля. "Или женщина зависит от ориентации", – сказала она.

Советы Ольги Фреймут, смотрите видео:

Напомним, Ольга Фреймут презентует новую книгу. На этот раз она называется "Школа госпожи Фреймут. Этикет".