13:30
3 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 16°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    24°C 14°C
  • среда
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Какой должна быть настоящая дама: советы Ольги Фреймут: видео

49 Читати новину українською
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram

Известная скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, какой, по ее мнению, должна быть настоящая дама.

Об этом Фреймут распространила в своем персональном Telegram-канале.

Читайте также: Монатик и железнодорожный вокзал: Фреймут опубликовала новые фото со съемок шоу "Оля"

По мнению телеведущей, "настоящая леди" должна быть:

1. Опрятной. "И словом, и делом", – добавляет Фреймут.

2. Образованной, ведь это самое большое богатство.

3. Не одинокой. По словам Оли, мужчина добавляет стиля. "Или женщина зависит от ориентации", – сказала она.

Советы Ольги Фреймут, смотрите видео:

Напомним, Ольга Фреймут презентует новую книгу. На этот раз она называется "Школа госпожи Фреймут. Этикет".

Теги: Новости Украины LifeStyle Психология Ольга Фреймут
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук