Какой должна быть настоящая дама: советы Ольги Фреймут: видео
Известная скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, какой, по ее мнению, должна быть настоящая дама.
Об этом Фреймут распространила в своем персональном Telegram-канале.
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По мнению телеведущей, "настоящая леди" должна быть:
1. Опрятной. "И словом, и делом", – добавляет Фреймут.
2. Образованной, ведь это самое большое богатство.
3. Не одинокой. По словам Оли, мужчина добавляет стиля. "Или женщина зависит от ориентации", – сказала она.
Советы Ольги Фреймут, смотрите видео:
Напомним, Ольга Фреймут презентует новую книгу. На этот раз она называется "Школа госпожи Фреймут. Этикет".
Источник: 24 Канал
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