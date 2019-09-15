Какой должна быть украинская школа

Система школьного образования в Украине должна быть направлена на развитие творческих личностей, способных делать собственный осознанный выбор.

Такое мнение во время выступления на форуме YES 2019 в Киеве высказала министр образования и науки Анна Новосад.

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"Кого мы хотим видеть выпускниками школ? Возможно больше гуманитариев, больше инженеров – я не знаю, нам нужно вместе с вами обсуждать. Но я точно знаю, что счастливы будут только те личности, которые смогут быть творческими, открытыми и способными делать собственный выбор", – сказала Новосад.

По ее словам, на сегодня украинская школа не предполагает субъектности детей в процессе обучения. Однако однозначно нужно дать детям возможность быть субъектами.

Сейчас во время образовательного процесса мы редко спрашиваем у детей фидбэк, не даем им возможность выбирать те предметы, которые они хотят изучать, развивать индивидуальную образовательную траекторию. Если мы не начнем это делать – не будет сознательных граждан, которые дальше будут делать сознательный выбор в жизни,

– добавила министр.

Украинская школа, к сожалению, переняла все негативы, которые были в советской системе, констатировала Новосад. Это еще одна задача Министерства образования – изменение системы отношений между учениками и учителями в школах.

"Очень часто она (школа) построена на страхе и боязни, который пронизывает все отношения: учитель-ученик, ученик-директор, директор-министерство... Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал – говорить об успешных и счастливых гражданах мы не сможем", – подытожила чиновница.

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