Какой естественный процесс ускоряет старение тела до 2 лет

Много материалов указывают на то, что роды и стресс материнства могут ускорить старение клеток до двух лет.

Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе, США, провели исследование, в котором приняли участие более 3 тысяч женщин, пишет Eurekalert!.

Читайте также: У каких женщин чаще развивалась болезнь Альцгеймера: ответ ученых

Возраст участников с Филиппин достигал от 20 до 22 лет. Эксперимент показал, что каждые роды имели вредный эффект на клеточном уровне.

При каждой дополнительной беременности старение клеток ускорялось от полугода до двух. Но ученые заметили, что клетки беременной женщины выглядели не старше, а наоборот – моложе.

Вывод ученых таков: чем больше у женщины детей, тем короче у нее может быть продолжительность жизни.

К слову, ученые установили, что у современных женщин чаще возникают проблемы с психикой по сравнению с предыдущим поколением.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.