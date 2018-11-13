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      Какой фактор увеличивает риск развития рака в четыре раза

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      Какой фактор увеличивает риск развития рака в четыре раза
      Какой фактор увеличивает риск развития рака в четыре раза / swps.pl

      Израильские ученые провели исследование и установили, что ожирение в подростковом возрасте увеличивает риск развития рака поджелудочной железы в четыре раза.

      Исследование опубликовали в журнале Cancer.

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      Ученые провели анализ состояния здоровья более 1,8 миллиона людей в возрасте от 16 до 19 лет. Для этого ученые учитывали результаты медосмотров с 1967 по 2002 год.

      После чего ученые сравнили эту информацию со случаями заболевания пациентов раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года.

      Який фактор збільшує ризик розвитку раку у чотири рази
      Какой фактор увеличивает риск развития рака в четыре раза

      Эксперимент показал, что если подросток страдал ожирением, то риск рака у мужчин вырос в 3,76 раза, а у женщин в четыре раза.

       
      Ожирение – причины возникновения
      * пассивный образ жизни с малой физической активностью;
      • генетические нарушения ферментативной активности;
      • избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
      • переедание психогенного характера;
      * состояния физиологические (беременность, климакс);
      • недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

      А индекс массы тела на верхней границе повышает риск развития рака поджелудочной железы на 50%.

      Вывод ученых: ожирение у детей в подростковом возрасте увеличивает в четыре раза риск развития рака.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания Ожирение
      Источник: 24 Канал
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