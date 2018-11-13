Израильские ученые провели исследование и установили, что ожирение в подростковом возрасте увеличивает риск развития рака поджелудочной железы в четыре раза.

Исследование опубликовали в журнале Cancer.

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Ученые провели анализ состояния здоровья более 1,8 миллиона людей в возрасте от 16 до 19 лет. Для этого ученые учитывали результаты медосмотров с 1967 по 2002 год.

После чего ученые сравнили эту информацию со случаями заболевания пациентов раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года.



Какой фактор увеличивает риск развития рака в четыре раза

Эксперимент показал, что если подросток страдал ожирением, то риск рака у мужчин вырос в 3,76 раза, а у женщин в четыре раза.

Ожирение – причины возникновения * пассивный образ жизни с малой физической активностью;

• генетические нарушения ферментативной активности;

• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;

• переедание психогенного характера;

* состояния физиологические (беременность, климакс);

• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

А индекс массы тела на верхней границе повышает риск развития рака поджелудочной железы на 50%.

Вывод ученых: ожирение у детей в подростковом возрасте увеличивает в четыре раза риск развития рака.

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