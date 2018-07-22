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Какой фобией страдала Регина Тодоренко: неожиданное признание звезды

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Регина Тодоренко откровенно призналась, какой фобией страдала много лет. Звезда также поделилась информацией, как ей удалось преодолеть все страхи.

Сеть взорвали фотографии Регины Тодоренко со светского мероприятия, где она засветила округлившийся живот. Поклонники и журналисты сразу же засыпали звезду вопросами относительно ее беременности, однако она так и не прокомментировала версий о будущем материнстве. Зато телеведущая охотно рассказала, какую фобию ей удалось преодолеть.

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По словам Регины Тодоренко, она много лет не могла нырнуть в воду. Однако знаменитость сумела преодолеть этот страх.

Когда у меня был большой страх воды. Я не могла нырнуть под воду, некомфортно себя чувствовала, когда под ногами не чувствовала дна, прыгнуть "рыбкой" в воду – это вообще высший пилотаж. Откуда берется этот страх? Из-за моей экстремальной работы пришлось все-таки во время путешествий пересилить себя и нырять с аквалангом, с маской и трубкой, время плавать с акулами, дельфинами,
– призналась Регина.

Кроме этого, телеведущая рассказала, что довольна тем, что избавилась от фобии, ведь так она смогла пережить "яркие приключения в жизни".

 

Зажигательная и непредсказуемая Регина Тодоренко похвасталась, что занимается серфингом, и даже заявила, что хочет стать дайвером.

"Теперь хочу получить сертификат дайвера, чтобы совсем забыть о страхе воды", – добавила она.

Теги: LifeStyle Новости Украины Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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