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Какой фрукт укрепит сердце и иммунитет

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Груши укрепят сердце и иммунитет
Груши укрепят сердце и иммунитет / asaladforallseasons.com

Чтобы укрепить здоровье сердца и иммунную систему, необходимо включить в свой рацион груши. Они содержат вещества, которые оказывают мощное действие, и человек реже болеет.

Груши не только хорошо влияют на здоровье, они и способствуют похудению, пишет Ukrhealth.

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Все потому, что на переваривание волокон груши уходит много времени, а, следовательно, ощущение сытости продлевается. Эти волокна хорошо влияют на состояние крови и способны укрепить мышцу сердца.

Груші зміцнять серце та імунітет

Груши укрепят сердце и иммунитет

Благодаря им уменьшается концентрация холестерина в крови, организм активнее освобождается от желчных кислот.

Из-за высокого содержания пектина груши способны выводить отходы из организма. Фрукт богат медью – минералом, способным улучшить прием других нутриентов и их усвоение кровью, включая железо.

В груше содержатся большое количество витамина C, который является мощным антиоксидантом и усиливает действие белых кровяных клеток. Груши стимулируют организм к выработке коллагена – структурного белка, важного для здоровья суставов и молодости кожи.

Груші зміцнять серце та імунітет

Груши укрепят сердце и иммунитет

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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