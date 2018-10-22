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      Какой ген во время беременности может вызвать выкидыш

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      Какой ген во время беременности может вызвать выкидыш
      Какой ген во время беременности может вызвать выкидыш / thefitglobal.com

      Немецкие исследователи из Медицинского факультета Рурского университета в Бохуме провели исследование на мышах и установили, что ген Math6 играет важную роль во время развития плода.

      Об этом пишет Scientific Reports.

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      На первом этапе исследователи обнаружили ген Math6. Его активность начиналась в начале беременности.

      Дефекты в развитии плаценты со стороны матери наблюдались у самок с выключенным геном Math6. Из-за этого менялись кровеносные сосуды, они вызывали кровоизлияние, что привело к гибели плода.

      Ученые отмечают, что к таким последствиям приводит отсутствие обоих копий родительского гена Math6. В том же случае, когда происходил процесс спаривания самок, которые лишены только одной копии гена, с самцами, которые лишены обоих копий, плацента образовывалась как обычно.

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      Соответственно, исследователи отмечают, что нарушение возникает из-за генетического состава матери, а не из-за эмбриона.

      Результаты эксперимента в дальнейшем помогут для дальнейших исследований плаценты.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Беременность и роды исследования
      Источник: 24 Канал
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